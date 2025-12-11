No es decoración: qué adorno no debe faltar en el árbol de Navidad para atraer la riqueza, según el Feng Shui

La navidad también esconde un símbolo en un adorno capaz de activar la riqueza según el Feng Shui. Es un elemento esencial para ubicarlo en el árbol.

El árbol de navidad parece completo por la cantidad de luces y figuras que los adornan, aunque una parte esencial suele pasar desapercibida y genera un propósito interesante para quienes siguen la práctica del Feng Shui. Hay un pequeño objeto asociado con la abundancia y debe ubicarse en cualquier lugar del árbol para activar la riqueza.

Esta filosofía milenaria China considera que ciertos elementos pueden estimular la energía favorable dentro del hogar y uno de ellos se coloca entre las ramas. Su presencia es sencilla pero simboliza un movimiento energético que atrae deseos vinculados con la estabilidad económica y la buena fortuna durante el nuevo ciclo que comienza con las celebraciones de fin de año.

Una campana dorada: el objeto dorado que activa la prosperidad La filosofía del Feng Shui sostiene que el árbol navideño actúa como un canal energético dentro de la casa cuando se lo ubica en sectores asociados con la abundancia. Dentro de esa lectura, hay un adorno clave debido a su capacidad simbólica para atraer riqueza.

Se trata de una campanita dorada, un elemento que representa el llamado a las oportunidades y el desbloqueo de estancamientos económicos.

se relaciona con la intención de activar lo que la tradición llama La creencia sostiene que la campanita limpia energías densas acumuladas en el hogar y además prepara el espacio para recibir un ciclo más favorable. No se necesita realizar un ritual complejo; solo debe elegirse una campana metálica liviana y ubicarla en un punto que quede iluminado por las luces del árbol para reforzar su simbolismo.

Cómo integrar la campanita dorada al árbol siguiendo las recomendaciones del Feng Shui La ubicación del adorno es tan importante como su presencia. El Feng Shui propone elegir el sector este, sureste o norte del hogar para instalar el árbol, ya que estas áreas están asociadas con el crecimiento personal, la prosperidad y el desarrollo profesional.