11 de diciembre de 2025 - 18:20

No es decoración: qué adorno no debe faltar en el árbol de Navidad para atraer la riqueza, según el Feng Shui

La navidad también esconde un símbolo en un adorno capaz de activar la riqueza según el Feng Shui. Es un elemento esencial para ubicarlo en el árbol.

Foto:

IA Gemini
Por Lucas Vasquez

El árbol de navidad parece completo por la cantidad de luces y figuras que los adornan, aunque una parte esencial suele pasar desapercibida y genera un propósito interesante para quienes siguen la práctica del Feng Shui. Hay un pequeño objeto asociado con la abundancia y debe ubicarse en cualquier lugar del árbol para activar la riqueza.

Esta filosofía milenaria China considera que ciertos elementos pueden estimular la energía favorable dentro del hogar y uno de ellos se coloca entre las ramas. Su presencia es sencilla pero simboliza un movimiento energético que atrae deseos vinculados con la estabilidad económica y la buena fortuna durante el nuevo ciclo que comienza con las celebraciones de fin de año.

Aunque su efecto es simbólico, este objeto en el árbol de navidad encuentra en este gesto un modo de conectar con deseos de crecimiento económico.

Una campana dorada: el objeto dorado que activa la prosperidad

La filosofía del Feng Shui sostiene que el árbol navideño actúa como un canal energético dentro de la casa cuando se lo ubica en sectores asociados con la abundancia. Dentro de esa lectura, hay un adorno clave debido a su capacidad simbólica para atraer riqueza.

  • Se trata de una campanita dorada, un elemento que representa el llamado a las oportunidades y el desbloqueo de estancamientos económicos.
  • En esta práctica de armonización, el color dorado potencia el flujo de energía relacionada con la prosperidad, mientras que la forma de campana simboliza un anuncio de apertura.
  • Colocar este adorno en una rama visible se relaciona con la intención de activar lo que la tradición llama vibración de fortuna.
  • La creencia sostiene que la campanita limpia energías densas acumuladas en el hogar y además prepara el espacio para recibir un ciclo más favorable.

No se necesita realizar un ritual complejo; solo debe elegirse una campana metálica liviana y ubicarla en un punto que quede iluminado por las luces del árbol para reforzar su simbolismo.

Cómo integrar la campanita dorada al árbol siguiendo las recomendaciones del Feng Shui

La ubicación del adorno es tan importante como su presencia. El Feng Shui propone elegir el sector este, sureste o norte del hogar para instalar el árbol, ya que estas áreas están asociadas con el crecimiento personal, la prosperidad y el desarrollo profesional.

  • Cuando la campanita dorada se suma al árbol, se recomienda situarla en una rama media o superior, evitando zonas muy bajas donde su energía podría perder fuerza.
  • Además, se sugiere que el resto de los adornos no opaquen su brillo, ya que la campana trabaja como un activador dentro de la simbología navideña.
  • Para reforzar el efecto, se aconseja que las luces del árbol iluminen suavemente la campanita. Esto representa la llegada de claridad económica.
  • También podemos acompañar este objeto con colores metálicos como el dorado o el cobre, que según la tradición ayudan a potenciar la intención de prosperidad.
El Feng Shui interpreta un activador de la riqueza en casa a la campanita dorada como parte de sus rituales navideños. Su presencia funciona como recordatorio de nuevos comienzos y de la importancia de preparar el hogar para recibir buenas oportunidades.

