10 de diciembre de 2025 - 18:36

Los colores de ropa que atraen la buena suerte a fin de año, según el Feng Shui

Una combinación de colores en la ropa activa la atracción de la buena suerte durante el cierre de año y el inicio de uno nuevo para el Feng Shui.

Por Lucas Vasquez

El final del año invita a elegir prendas con un mensaje especial y el Feng Shui sostiene que ciertos tonos en la ropa tienen la capacidad de mover la energía del entorno. Sin embargo, la clave no está solo en seleccionar un color, sino en combinarlos de manera estratégica para que se complementen y refuercen aquello que se desea atraer.

Elegir tonos tradicionales para estas fechas es una idea lógica, pero esta práctica milenaria China propone mirar la ropa como un recurso energético. El dorado, el rojo, el blanco, el verde y el azul cumplen funciones diferentes y pueden potenciarse entre sí cuando se usan juntos. La elección, según esta filosofía, ayuda a generar nuevas oportunidades para el nuevo ciclo.

Qué representa cada color y cómo elegirlos en la ropa para potenciar la energía en fin de año

El Feng Shui explica que el color funciona como un elemento que activa determinadas cualidades y estados internos. Por eso recomienda seleccionar tonos que acompañen lo que cada persona desea trabajar al iniciar un nuevo ciclo.

Dorado

Se vincula con la riqueza y el éxito, por lo que se considera un tono ideal para atraer oportunidades laborales, financieras o creativas.

Rojo

Impulsa la fuerza vital y la prosperidad y se usa cuando se busca mejorar relaciones afectivas, consolidar vínculos o sumar energía vibrante al día.

Blanco

Es un color que simboliza claridad y renovación y se asocia con un comienzo libre de tensiones, ideal para quienes quieren cerrar el año con calma emocional.

Verde

Representa crecimiento, salud y equilibrio interior y funciona como un tono útil para quienes desean avanzar en proyectos personales o mejorar aspectos vinculados al bienestar.

Azul

Ofrece estabilidad y serenidad, por lo que se recomienda para fortalecer la confianza y ordenar pensamientos dispersos.

Según esta corriente, la intención que acompaña al color es tan importante como la elección misma.

Cómo combinarlos para una mayor armonía y mejorar las metas personales

La combinación de colores no debe ser aleatoria. El Feng Shui propone unir tonos que activen energías complementarias según los deseos del año entrante.

  1. Para quienes buscan prosperidad económica, unir dorado y verde es una fórmula equilibrada porque mezcla éxito con crecimiento sostenido.
  2. Si la intención está puesta en mejorar relaciones o atraer nuevas conexiones afectivas, rojo y blanco forman un vínculo simbólico entre pasión y armonía interna.
  3. Quienes necesiten estabilidad emocional pueden combinar azul con blanco para reforzar calma, claridad mental y fortaleza personal.
  • También puede sumarse un accesorio dorado o rojo incluso si la ropa principal es de otro color, ya que estos tonos funcionan como activadores energéticos.
  • El objetivo no es vestir un único color de pies a cabeza, sino generar un conjunto que represente la intención emocional y práctica del nuevo ciclo.
Para esta filosofía, vestir intencionalmente crea un marco simbólico que ayuda a transitar el cierre del año con seguridad y apertura hacia nuevas oportunidades.

