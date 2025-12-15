Video: Stephen Curry rompió una marca histórica de Michael Jordan en la NBA

Stephen Curry se lució en la derrota de su equipo ante Portland y quebró un récord que poseía el mejor basquetbolista de todos los tiempos. Video.

NBA. De otra galaxia: Stephen Curry rompió una marca histórica de Michael Jordan.

Stephen Curry sigue maravillando a propios y extraños dentro una cancha de básquetbol con sus formidables tiros de tres puntos. Aunque los Warriors cayeron ante los Portland Trail Blazers el domingo por la noche, Curry rompió otro récord histórico de Michael Jordan.

La superestrella de los Golden State Warriors superó a Michael Jordan como el jugador con más partidos de al menos 40 puntos tras cumplir 30 años.

El base de 37 años pudo superar a Jordan al registrar 48 puntos con un 63 por ciento en tiros de campo y un 66,6 por ciento en tiros de tres puntos en la derrota de los Warriors por 136-131 ante los Trail Blazers como visitantes.

image De otra galaxia: Steph Curry rompió una marca histórica de Michael Jordan. Gentileza. A pesar de que Curry sigue rompiendo récords para agigantar su figura, no debe estar contento con la incapacidad de la franquicia para encontrar un ritmo y lograr varias victorias seguidas.