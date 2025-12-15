Video: Stephen Curry rompió una marca histórica de Michael Jordan en la NBA

sigue maravillando a propios y extraños dentro una cancha de básquetbol con sus formidables tiros de tres puntos. Aunque los Warriors cayeron ante los Portland Trail Blazers el domingo por la noche Stephen Curry , Curry rompió otro récord histórico de Michael Jordan.
La superestrella de los Golden State Warriors superó a Michael Jordan como
el jugador con más partidos de al menos 40 puntos tras cumplir 30 años.
con un 63 por ciento en tiros de campo y un 66,6 por ciento en tiros de tres puntos en la derrota de los Warriors por 136-131 ante los Trail Blazers como visitantes. El base de 37 años pudo superar a Jordan al registrar 48 puntos
image
De otra galaxia: Steph Curry rompió una marca histórica de Michael Jordan.
Gentileza.
A pesar de que Curry sigue rompiendo récords para agigantar su figura, no debe estar contento con la incapacidad de la franquicia para encontrar un ritmo y lograr varias victorias seguidas.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Don_Stephen30/status/1999874401161113704&partner=&hide_thread=false
Si los siete veces campeones de la NBA no completan un intercambio de gran envergadura para ayudar a Curry a acercarse a ganar su quinto título, los heroicos esfuerzos del futuro Salón de la Fama lamentablemente podrían desperdiciarse esta temporada.