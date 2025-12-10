Otro 'robasilla' en una conocida heladería y un 'futbolista sin mesa': los insólitos robos captados por cámaras

Uno de los hechos fue en el local de la heladería Perin, ubicado en la intersección de Sarmiento y Belgrano. El otro hurto ocurrió en Godoy Cruz, en unos canchas de fútbol.

Un hombre fue detenido este domingo por la tarde-noche en el microcentro de la Ciudad de Mendoza luego de sustraer una silla de una reconocida heladería, gracias a la rápida intervención del sistema 'Ojos en Alerta' y al accionar del cuerpo de preventores municipales.

El hecho se registró en el local de la heladería Perin, ubicado en la intersección de Sarmiento y Belgrano, desde donde se alertó de inmediato sobre el hurto. Ante la novedad, el móvil 91 de preventores inició un operativo de búsqueda por la zona.

Mientras se desplazaban por calle Arístides Villanueva, los agentes municipales detectaron a un hombre que trasladaba una silla cuyas características coincidían con la sustraída. El sospechoso fue interceptado minutos después en la esquina de Tiburcio Benegas y Agustín Álvarez, donde se confirmó que se trataba del elemento robado.

Ante esta situación, se solicitó apoyo policial y se hizo presente el móvil 4148 de la Unidad WEP, que colaboró en el procedimiento. Por disposición del ayudante fiscal en turno, el individuo fue trasladado a la Comisaría de Estrada, quedando a disposición de la Oficina Fiscal correspondiente.

En tanto, la propietaria del comercio deberá radicar la denuncia formal en el Polo Judicial. Desde el municipio remarcaron la importancia del programa Ojos en Alerta como una herramienta clave para la prevención del delito y la respuesta inmediata, fortaleciendo la seguridad y la convivencia ciudadana en la capital mendocina.

Otro hurto y escracho En un casi similar, las cámaraas de unas canchas de fútbol captaron a un hombre llevándose una mesa pleglable del lugar. El video del hurto fue difundido por el dueño de Converti (complejo ubicado en la calle San Francisco del Monte, Godoy Cruz) en las redes. "Si alguien conoce a esta laucha avisen la devuelva", escribió. Embed