Identificó a un hombre que le había robado sillas en su heladería y la Policía lo detuvo

Este lunes, un operativo conjunto entre preventores de la Ciudad de Mendoza y la Policía permitió identificar y aprehender a un hombre que días atrás había sustraído varias sillas metálicas de una heladería ubicada en pleno centro.

El procedimiento se concretó gracias al aviso rápido del comerciante y la actuación coordinada de los agentes municipales.

Pasadas las 13 h , el dueño de la heladería Soppelsa se acercó a los preventores que patrullaban en el móvil 85 sobre la intersección de Belgrano y Sarmiento . Allí informó que había visto circular por calle Sarmiento, en dirección a Plaza Independencia , al mismo individuo que días antes le había robado el mobiliario del local.

De manera inmediata, los agentes iniciaron el seguimiento del individuo mientras daban aviso a los superiores para recibir directivas.

Las cámaras de seguridad del local captaron al hombre robando las sillas.

El operativo avanzó con rapidez: el sospechoso fue interceptado en Chile y Rivadavia , dentro del perímetro de la plaza, por el móvil 85 con el apoyo del móvil 83 , a cargo del jefe operativo.

Una vez identificado, se constató que se trataba de un hombre en situación de calle, sin causas pendientes en el sistema.

heladería robo El hombre que robó sillas de una heladería. Ciudad de Mendoza

El comerciante, por su parte, confirmó que ya había realizado una denuncia online por delitos contra la propiedad el pasado 31 de octubre.

Por orden de la Fiscalía de Capital, se solicitó un vehículo para el traslado del individuo. Minutos después, el móvil 4232 de EPOA lo trasladó hacia la Comisaría Estrada, mientras que el damnificado fue derivado al Polo Judicial para avanzar con la denuncia formal.