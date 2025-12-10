10 de diciembre de 2025 - 19:33

Guaymallén: una bebé de un año murió tras ser atropellada por un sodero

El hecho ocurrió durante este miércoles en Los Corralitos. El sodero fue aprehendido y trasladado a sede judicial.

Tragedia en Guaymallén: una bebé de un año murió tras ser atropellada por un sodero

Tragedia en Guaymallén: una bebé de un año murió tras ser atropellada por un sodero

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Una tragedia tuvo lugar este miércoles en el departamento de Guaymallén, donde un sodero atropelló con su camioneta a una bebe de 1 año, causando la muerte de la pequeña.

Leé además

Guaymallén volverá a tener reina de la Vendimia.

Se terminó la polémica: Guaymallén volverá a tener reina de la Vendimia en 2026

Por Ignacio de la Rosa
Se incendió completamente un colectivo en Dorrego y generó susto en la zona.

Se incendió un micro en Guaymallén: el fuego alcanzó los árboles y generó pánico en la zona

Por Redacción Sociedad

El siniestro ocurrió después de las 16 en calle Milagros en Los Corralitos. El imputado en el caso es Jonathan B., de 31 años, quien se desempeña laboralmente como sodero.

Según informaron fuentes policiales, el conductor había finalizado la entrega de un pedido a la familia y procedió a abordar su camioneta marca Nissan. Al hacer marcha atrás para retirarse de la propiedad, no advirtió la presencia de la menor, quien fue embestida de manera accidental.

Tras el suceso, la menor fue trasladada por su progenitora al Micro Hospital de Puente de Hierro. El médico de guardia de la institución fue quien constató el deceso de la pequeña.

Desde la oficina fiscal se dispuso inmediatamente la aprehensión del conductor, y su traslado a sede judicial. Además, se ordenó el trabajo de Policía Científica en el lugar del hecho para llevar a cabo las labores de rigor.

Las actuaciones correspondientes se encuentran a cargo de la Oficina Fiscal de Guaymallén.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Una de las motos robadas en Pueyrredón Motos. Gentileza Ministerio de Seguridad. 

Otra vez robaron una concesionaria de motos: dos vehículos 0 km recuperados y cuatro menores detenidos

Incendio en una vivienda abandonada en Guaymallén.

Un incendio en Guaymallén alarmó a vecinos y transeúntes

Por Redacción Policiales
Cesantearon a un médico del hospital Central por no ir a trabajar

Fuerte choque entre motociclistas: uno conducía alcoholizado y otro terminó con fractura expuesta

Por Redacción Policiales
Decomisan ganado sin marca y más de 300 kilos de carne no apto para el consumo 

Decomisan ganado sin marca y más de 300 kilos de carne no apto para el consumo en operativos

Por Redacción Policiales