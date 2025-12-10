El hecho ocurrió durante este miércoles en Los Corralitos. El sodero fue aprehendido y trasladado a sede judicial.

Tragedia en Guaymallén: una bebé de un año murió tras ser atropellada por un sodero

Una tragedia tuvo lugar este miércoles en el departamento de Guaymallén, donde un sodero atropelló con su camioneta a una bebe de 1 año, causando la muerte de la pequeña.

El siniestro ocurrió después de las 16 en calle Milagros en Los Corralitos. El imputado en el caso es Jonathan B., de 31 años, quien se desempeña laboralmente como sodero.

Según informaron fuentes policiales, el conductor había finalizado la entrega de un pedido a la familia y procedió a abordar su camioneta marca Nissan. Al hacer marcha atrás para retirarse de la propiedad, no advirtió la presencia de la menor, quien fue embestida de manera accidental.

Tras el suceso, la menor fue trasladada por su progenitora al Micro Hospital de Puente de Hierro. El médico de guardia de la institución fue quien constató el deceso de la pequeña.

Desde la oficina fiscal se dispuso inmediatamente la aprehensión del conductor, y su traslado a sede judicial. Además, se ordenó el trabajo de Policía Científica en el lugar del hecho para llevar a cabo las labores de rigor.

Las actuaciones correspondientes se encuentran a cargo de la Oficina Fiscal de Guaymallén.