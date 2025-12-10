Guaymallén volverá a tener reina departamental de la Vendimia , propiamente dicha y con todas las letras, en 2026 . Así lo confirmó el intendente Marcos Calvente, quien agregó que -en cumplimiento de una resolución de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza- queda suspendida la ordenanza municipal 9.196/21 que había eliminado la elección de la figura de "reina" , fundamentándola en la eliminación de los concursos de bellezas. Guaymallén no presentaba "reina" desde 2020.

En 2021 se aprobó la ordenanza en cuestión, por lo que Guaymallén no tuvo reina departamental. Así las cosas, en la Fiesta Nacional de la Vendimia de ese año fue la reina guaymallina 2020 -Sofía Grangetto- quien representó al departamento . A partir de 2022 -y hasta la edición 2025-, la comuna cambió el título de "reina" por el de "representante" , y se avanzó en la propuesta de que fueran elegidas precisamente como representantes de distintos proyectos o iniciativas sociales (dejando lo físico y la belleza afuera).

Tampoco en 2022 se eligió reina en Guaymallén , por lo que en aquella oportunidad -y por tercer año consecutivo- fue Grangetto la representante -no reina- de Guaymallén, y quien acompañó a las otras soberanas. Lo hizo sin lucir corona ni atributos durante la gran fiesta. Ese año, incluso, hasta se desató un imprevisto conflicto que incluyó la elección paralela de una "reina de la vendimia blue" , Julieta Lonigro.

Se terminó la polémica: Guaymallén volverá a tener "reina" de la Vendimia en 2026

El intendente de Guaymallén, Marcos Calvente y la directora de Cultura de la comuna, Carolina Vico confirmaron este miércoles que Guaymallén volverá a tener elección de reina de la vendimia departamental. En ese sentido, Calvente habló de " restituir algunos caracteres muy importantes que tenía nuestra fiesta departamental" .

Según explicó el intendente, la decisión está ligada a la declaración de inconstitucionalidad de la ordenanza 9.196/21 de parte de la Corte mendocina. Según argumentó el máximo tribunal, dicha norma transgrede la normativa provincial e, inclusive, violenta un patrimonio cultural intangible como es la Fiesta de la Vendimia y todos sus elementos .

Calvente Vendimia 2 Guaymallén volverá a tener reina de la Vendimia. Gentileza

"Tomamos estas decisiones para terminar de cumplir con lo que está manifestado en la resolución, que tiene que ver con no lesionar ese patrimonio y a ninguno de los elementos que lo componen. Por ello hemos decidido volver a la denominación tradicional de reina de la vendimia -que antes llamábamos representante vendimial-, y volver al sistema de voto cantado", destacó Calvente.

El intendente destacó que ya año pasado se habían tomado una serie de decisiones e iniciativas que, de a poco y de manera progresiva, iban restituyendo todos los caracteres de la fiesta departamental de la Vendimia.

"Ahora, con estas dos decisiones, pensamos que terminamos de devolverle su identidad original a este importante evento", sintetizó.

También vuelve el voto cantado

La Comisión Vendimia 2026 de Guaymallén resolvió restablecer plenamente la estructura histórica, tal como consta en el acta oficial. En ese sentido, determinó que deben reincorporarse:

El título de “Reina de la Vendimia de Guaymallén”.

El retorno del voto cantado.

La participación activa de los distritos en su formato histórico.

La coherencia institucional con la normativa vendimial provincial.

El sistema de votación, en tanto. continuará realizándose de manera electrónica a través de la página oficial. Lo que se modifica es la modalidad del anuncio, que vuelve al formato tradicional de voto cantado.

“El voto electrónico continuará vigente, como en los últimos años. Cada representante recibirá un puntaje base y, a partir del porcentaje obtenido por votación web, se sumarán los puntos correspondientes. Ese mecanismo convivirá con el retorno del voto cantado, que recupera la emoción y la tradición de nuestras vendimias”, destacó la directora de Cultura y Turismo Carolina Vico.

Asimismo, la votación estará habilitada desde el 15 hasta el 18 de diciembre a las 23.59, y posteriormente se realizará el anuncio final durante el acto oficial.

Cuándo será la fiesta de la Vendimia de Guaymallén

Fiesta: "Guaymallén de mis amores"

Día: viernes 19 de diciembre, a las 20:30 comienza la Bendición de los Frutos.

Lugar: predio de la Virgen (Acceso Este y Acceso Sur).