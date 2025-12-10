10 de diciembre de 2025 - 22:15

Polémico spot navideño de McDonald's generado con IA: lo lanzaron, lo criticaron y la marca tuvo que bajarlo

La reconocida marca de comida rápida quedó en el centro de la controversia tras realizar un insólito video creado con Inteligencia Artificial. Deformaciones, gestos rígidos, transiciones extrañas y un mensaje muy polémico. Usuarios continúan criticando el spot.

Polémica campaña de Navidad de McDonalds.

Polémica campaña de Navidad de McDonald's.

McDonald's enfrentó fuertes críticas tras publicar su campaña de Navidad en Países Bajos después de apostar por un anuncio generado por Inteligencia Artificial que “no logró la recepción esperada”. La pieza terminó generando un intenso debate por su resultado visual y obligó a la empresa a bajarla días después.

La campaña había sido encargada a la agencia TBWANeboko y producida por The Sweetshop, con la premisa de crear un spot de 45 segundos íntegramente generado por IA. La propuesta buscaba mostrar la Navidad desde una perspectiva distinta, más cercana al estrés y el caos que vive mucha gente.

Con recursos y un equipo amplio, la marca había apostado a una estética cinematográfica incluso sin actores ni rodaje tradicional.

Pero el resultado final generó el efecto contrario al esperado por la compañía. El anuncio exhibía fallas habituales de la IA generativa: manos malformadas, gestos rígidos, transiciones muy abruptas y una paleta de colores extraña que producía una sensación inquietante para quienes lo veían.

Acumulaba ya 20.000 reproducciones en YouTube, pero la reacción en redes sociales fue tan negativa que McDonald’s primero bloqueó los comentarios y luego directamente eliminó el video. Tras las críticas, The Sweetshop defendió públicamente el proyecto.

Justificación y rechazo de los usuarios

El CEO aseguró que habían trabajado casi sin descanso durante casi dos meses y que participaron hasta 10 especialistas en IA, generando miles de tomas que luego fueron editadas como en cualquier producción convencional. Incluso, remarcaron que “no fue un truco de IA” sino “una película”.

Sin embargo, esas palabras no modificaron la percepción del público ni el rechazo social generado en un primer momento. En las redes sociales, los usuarios ironizaron sobre el experimento: “El futuro está aquí, y no pinta bien”. Otros cuestionaron cómo esta empresa recurrió a una tecnología generativa.

“¿Entonces una empresa con tantos recursos no podría crear una producción completa con un gran equipo de personas que trabajaran juntos y crearan algo realmente valioso?”, escribió una usuaria, siendo ampliamente defendida y recibiendo miles de likes.

