Polémico spot navideño de McDonald's generado con IA: lo lanzaron, lo criticaron y la marca tuvo que bajarlo

McDonald's enfrentó fuertes críticas tras publicar su campaña de Navidad en Países Bajos después de apostar por un anuncio generado por Inteligencia Artificial que “no logró la recepción esperada”. La pieza terminó generando un intenso debate por su resultado visual y obligó a la empresa a bajarla días después.

La campaña había sido encargada a la agencia TBWANeboko y producida por The Sweetshop, con la premisa de crear un spot de 45 segundos íntegramente generado por IA. La propuesta buscaba mostrar la Navidad desde una perspectiva distinta, más cercana al estrés y el caos que vive mucha gente.

Con recursos y un equipo amplio, la marca había apostado a una estética cinematográfica incluso sin actores ni rodaje tradicional.

Pero el resultado final generó el efecto contrario al esperado por la compañía. El anuncio exhibía fallas habituales de la IA generativa : manos malformadas, gestos rígidos, transiciones muy abruptas y una paleta de colores extraña que producía una sensación inquietante para quienes lo veían.

| McDonald's ha lanzado un anuncio navideño generado por IA El estudio responsable afirma que "apenas durmieron" durante varias semanas mientras escribían los temas de IA y perfeccionaban las tomas: "La IA no hizo esta película. Nosotros sí". Los comentarios están… pic.twitter.com/FqKlHspJHi

Acumulaba ya 20.000 reproducciones en YouTube, pero la reacción en redes sociales fue tan negativa que McDonald’s primero bloqueó los comentarios y luego directamente eliminó el video . Tras las críticas, The Sweetshop defendió públicamente el proyecto.

Justificación y rechazo de los usuarios

El CEO aseguró que habían trabajado casi sin descanso durante casi dos meses y que participaron hasta 10 especialistas en IA, generando miles de tomas que luego fueron editadas como en cualquier producción convencional. Incluso, remarcaron que “no fue un truco de IA” sino “una película”.

Sin embargo, esas palabras no modificaron la percepción del público ni el rechazo social generado en un primer momento. En las redes sociales, los usuarios ironizaron sobre el experimento: “El futuro está aquí, y no pinta bien”. Otros cuestionaron cómo esta empresa recurrió a una tecnología generativa.

“¿Entonces una empresa con tantos recursos no podría crear una producción completa con un gran equipo de personas que trabajaran juntos y crearan algo realmente valioso?”, escribió una usuaria, siendo ampliamente defendida y recibiendo miles de likes.