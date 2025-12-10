Ignoró el "prohibido fumar" en un acuario de China y una ballena lo castigó: así le apagó el cigarrillo

Un video insólito se volvió viral en las redes tras la acción de una ballena beluga en un acuario de China : vio a un supuesto visitante que encendía un cigarro frente al tanque y lo empapó por completo . La escena provocó miles de comentarios de los usuarios que celebraron que el animal “castigara” al fumador.

Sin embargo, detrás de la viralización, la historia tuvo un giro inesperado cuando el propio establecimiento aclaró qué ocurrió realmente en esa escena.

En las imágenes, grabadas en el acuario de Dalian, se ve a un hombre ignorar el cartel de “prohibido fumar” antes de ser sorprendido por un potente chorro de agua lanzado por la ballena blanca. El video fue publicado por un usuario como “la ballena que apaga cigarrillos” , siendo viral inmediatamente.

Muchos usuarios festejaron lo que creían un acto espontáneo del animal , que supuestamente captó la mala acción del joven turista y actuó de inmediato. No obstante, luego se reveló la verdad.

Un hombre ignoró las advertencias del personal y siguió fumando, pero una ballena le lanzó un chorro de agua, apagándole el cigarrillo de la forma más épica posible. pic.twitter.com/sYWnK9D9u1

El 8 de diciembre, un periodista local se comunicó con el acuario para conocer más sobre la historia, pero un representante confirmó que el hombre del video no era un turista . Resultó ser un empleado del lugar y todo lo ocurrido en la escena difundida había sido preparada.

El objetivo era grabar un contenido de concientización para desalentar el consumo de cigarrillos en lugares cerrados y reforzar medidas de seguridad contra incendios. Desde la institución explicaron que incluso temían que en redes confundieran al trabajador con un turista real.

Como anticiparon, eso sucedió y generó cientos de ataques injustificados para el sujeto que se prestó para grabar. Tras la repercusión, también comentaron que el acuario ya había colaborado con los bomberos en el pasado para realizar materiales educativos.

Sobre Thach Luu, la ballena beluga que apagó la llama

Sobre la protagonista del video, el representante agregó que la beluga se llama Thach Luu, es una adolescente que vive allí desde hace ocho años y suele lanzar agua a quienes se acercan al tanque como parte de su conducta juguetona. En base a eso, aclararon que no fue un acto entrenado.

En el primer simulacro de la grabación, Thach Luu tiró agua y apagó la llama antes de que comenzara la demostración.