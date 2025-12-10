10 de diciembre de 2025 - 16:40

Ignoró el "prohibido fumar" en un acuario de China y una ballena lo castigó: así le apagó el cigarrillo

El video se volvió viral rápidamente en redes sociales, donde los usuarios destacaron la actuación del animal, aunque también criticaron al supuesto turista. Comunicado del acuario.

Una ballena apagó un cigarrillo y se volvió viral en redes.&nbsp;

Una ballena apagó un cigarrillo y se volvió viral en redes. 

Foto:

Por Redacción Mundo

Un video insólito se volvió viral en las redes tras la acción de una ballena beluga en un acuario de China: vio a un supuesto visitante que encendía un cigarro frente al tanque y lo empapó por completo. La escena provocó miles de comentarios de los usuarios que celebraron que el animal “castigara” al fumador.

Leé además

Una trabajadora fue despedida por un insólito motivo 

Llegar demasiado temprano le costó el empleo: trabajadora fue despedida sin indemnización

Por Redacción Mundo
Estados Unidos será aun más estricto con los extranjeros sin visa.

Estados Unidos busca exigir el "historial de redes sociales" de extranjeros que entren sin visa: las razones

Por Redacción Mundo

Sin embargo, detrás de la viralización, la historia tuvo un giro inesperado cuando el propio establecimiento aclaró qué ocurrió realmente en esa escena.

En las imágenes, grabadas en el acuario de Dalian, se ve a un hombre ignorar el cartel de “prohibido fumar” antes de ser sorprendido por un potente chorro de agua lanzado por la ballena blanca. El video fue publicado por un usuario como “la ballena que apaga cigarrillos”, siendo viral inmediatamente.

Embed

Muchos usuarios festejaron lo que creían un acto espontáneo del animal, que supuestamente captó la mala acción del joven turista y actuó de inmediato. No obstante, luego se reveló la verdad.

Polémica: halagos a la ballena, críticas al “turista”

El 8 de diciembre, un periodista local se comunicó con el acuario para conocer más sobre la historia, pero un representante confirmó que el hombre del video no era un turista. Resultó ser un empleado del lugar y todo lo ocurrido en la escena difundida había sido preparada.

El objetivo era grabar un contenido de concientización para desalentar el consumo de cigarrillos en lugares cerrados y reforzar medidas de seguridad contra incendios. Desde la institución explicaron que incluso temían que en redes confundieran al trabajador con un turista real.

Como anticiparon, eso sucedió y generó cientos de ataques injustificados para el sujeto que se prestó para grabar. Tras la repercusión, también comentaron que el acuario ya había colaborado con los bomberos en el pasado para realizar materiales educativos.

Sobre Thach Luu, la ballena beluga que apagó la llama

Sobre la protagonista del video, el representante agregó que la beluga se llama Thach Luu, es una adolescente que vive allí desde hace ocho años y suele lanzar agua a quienes se acercan al tanque como parte de su conducta juguetona. En base a eso, aclararon que no fue un acto entrenado.

En el primer simulacro de la grabación, Thach Luu tiró agua y apagó la llama antes de que comenzara la demostración.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La reacción de Nicolás Maduro ante la presencia de cazas estadounidenses en territorio venezolano

La reacción de Maduro ante la presencia de cazas estadounidenses en territorio venezolano

Por Redacción Mundo
El presidente del Comité del Nobel, Jorgen Watne Frydnes,

Presidente del Comité del Nobel a Nicolás Maduro: "Acepte los resultados electorales y renuncie"

Por Astrid Moreno Dione
Con una ovación, la hija de María Corina Machado recibió el Premio Nobel de la Paz.

Ovación y emotivo discurso, la hija de María Corina Machado recibió el Premio Nobel de la Paz

Por Redacción Mundo
María Corina Machado no estará en la entrega del Nobel de la Paz

María Corina Machado no estará en la entrega del Nobel de la Paz: lo recibirá su hija y Milei estará presente

Por Redacción Mundo