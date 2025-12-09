Tiene 103 años, fue desalojada de su propia casa y quedó en la calle: la echó su propio hijo

La polémica generó mucha indignación. El enojo fue mayor cuando el sujeto justificó su acción con una “orden judicial”. Usuarios de las redes repudiaron el hecho.

Una mujer de 103 años fue desalojada de su propia casa en México.

“Poco hombre” le queda grande a un sujeto involucrado en una polémica que generó conmoción en México. Una mujer de 103 años quedó completamente en la calle con todas sus pertenencias tras ser desalojada de la vivienda donde vivió prácticamente toda su vida en la ciudad de Tehuacán, en México.

El caso tomó mayor repercusión cuando los vecinos de la zona, quienes conocían a la víctima, denunciaron al responsable de esta injusticia: su propio hijo. “Tengo una orden judicial para hacerme del inmueble” habría declarado el hombre. El caso giró por las redes sociales, y llegó a oídos de todos.

Los habitantes de la calle 24 Sur, donde sucedió el desalojo, calificaron lo ocurrido como un acto “cruel e inhumano”. Según relataron ellos mismos, Belarmina Rodríguez -la señora apartada de su casa- terminó sentada en la vía pública junto a sus objetos personales, sin recibir ningún tipo de advertencia previa.

Relato de los testigos: "Nunca lo imaginamos" Las declaraciones de los vecinos aseguran que el hijo de Rodríguez llegó durante la mañana del 5 de diciembre y afirmó que contaba con una orden para disponer de la casa. Sin embargo, a pesar del papel judicial real, nadie en el barrio imaginó que se animaría a expulsar a su madre de ese modo.

Una mujer de 103 años fue desalojada de su propia casa en México. Una mujer de 103 años fue desalojada de su propia casa en México. Gentileza La mujer es conocida en el barrio por su independencia, su trabajo constante y el respeto que se ganó a lo largo de décadas. La indignación se trasladó rápidamente entre quienes presenciaron la escena y los usuarios de internet, quienes repudiaron el accionar.

Por el momento, se sigue a la espera de alguna postura oficial sobre el controversial caso, registrado en la segunda ciudad más importante del estado de Puebla. Cabe mencionar que el abandono de adultos mayores está contemplado como delito en el Código Penal Mexicano. Dicha normativa figurada en dicho documento establece sanciones que pueden ir de 1 a 4 años de prisión “para quienes dejan desamparadas a personas que no pueden valerse por sí mismas”, incluidas personas enfermas, menores y ancianos.