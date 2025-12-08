8 de diciembre de 2025 - 20:25

Se incendió un micro en Guaymallén: el fuego alcanzó los árboles y generó pánico en la zona

El siniestro ocurrió el lunes por la tarde en Dorrego debido a un desperfecto técnico en un colectivo del grupo 300. Afortunadamente no se registraron heridos, aunque el tránsito se vio interrumpido por el operativo de los bomberos.

Se incendió completamente un colectivo en Dorrego y generó susto en la zona.

Foto:

Captura de video
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Este lunes por la tarde, un colectivo perteneciente a la empresa Maipú (Grupo 300) se incendió en el departamento de Guaymallén, generando preocupación en la zona de Dorrego, donde ocurrió el incidente. El incidente se registró minutos antes de las 19 en Cobos y Pueyrredón,.

Por Redacción Policiales

Según informaron fuentes policiales, el micro comenzó a prenderse fuego mientras se encontraba en movimiento, presuntamente a causa de un desperfecto técnico en su sistema eléctrico,.

La situación se tornó crítica rápidamente, ya que las llamas avanzaron con velocidad y alcanzaron un árbol ubicado en las inmediaciones del lugar.

Embed

Ante la emergencia, los vecinos alertaron al 911, lo que derivó en un despliegue de varias dotaciones de bomberos que trabajaron para extinguir el fuego y enfriar la estructura del vehículo.

A pesar de la magnitud del incendio y la alarma generada, se confirmó que no hubo personas heridas,. El tránsito en el sector se vio afectado momentáneamente mientras se realizaban las tareas de seguridad.

