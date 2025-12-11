11 de diciembre de 2025 - 10:00

Murió el hombre de 72 años que sufrió graves quemaduras tras la explosión en su casa

El siniestro ocurrió en en una casa ubicada en calle Las Amapolas 14, en el Barrio Santa Rita de Guaymallén. El hombre rescatado está internado con graves quemaduras y los efectivos que lo salvaron fueron asistidos por intoxicación con monóxido. Falleció esta mañana en el hospital Lagomaggiore

El hombre estaba internado en el hospital Lagomaggiore. 

Un hombre de 72 años sufrió graves quemaduras luego de una explosión seguida de un incendio en su vivienda

Un hombre de 72 años sufrió graves quemaduras luego de una explosión seguida de un incendio en su vivienda

Imagen ilustrativa - IA
Por Redacción Policiales

Un hombre de 72 años falleció esta mañana en el hospital Lagomaggiore, donde había ingresado anoche, tras sufrir graves quemaduras, luego de que explotara la camioneta que se encontraba en el garaje de su casa, provocando un incendio que produjo daños de importancia en la vivienda.

Esta mañana, Roberto Emilio Allende dejó de existir, cerca de las 7.10, como consecuencia de las grave quemaduras e intoxicación sufrida tras el siniestro que se produjo anoche, cerca de las 20.05 en una vivienda ubicada en calle Las Amapolas 14, en el Barrio Santa Rita de Guaymallén.

El alerta llegó al 911, donde vecinos denunciaron una fuerte explosión y el inmediato inicio de un incendio dentro del domicilio. Cuando los primeros efectivos arribaron al lugar, encontraron el fuego activo y a una persona atrapada en el interior.

Ante la emergencia, el Auxiliar Superior P.P. Jorge Omar Arias, de la Subcomisaría Conde, y el Oficial Ayudante Isaías Samuel Navarro, del CUMOT Norte, ingresaron pese al intenso humo y lograron rescatar al morador, trasladándolo hacia el patio hasta la llegada de los bomberos.

El Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) trasladó al hombre al Hospital Lagomaggiore, donde fue diagnosticado con quemaduras graves en todo el cuerpo.

Los dos policías que intervinieron en el rescate resultaron intoxicados por monóxido de carbono y recibieron asistencia médica en el lugar. Posteriormente, el Auxiliar Arias fue derivado al Hospital Santa Isabel de Hungría para una atención más exhaustiva.

Causa del incendio

La pareja del lesionado, una mujer de 71 años, informó que la explosión se habría producido cuando el hombre intentó encender una camioneta dentro del domicilio, lo que desencadenó el fuego.

La Oficina Fiscal de Guaymallén ordenó la intervención de peritos del Cuartel Central de Bomberos para determinar las causas precisas de la explosión y avanzar con el procedimiento correspondiente.

