NBA: la marca impresionante e inédita que alcanzó el histórico LeBron James

NBA. El futuro Salón de la Fama llegó a un registro top durante la victoria 140-126 de Los Ángeles Lakers frente a Utah Jazz.

Lebrom James hizo historia al convertirse en el primer jugador en la historia de la NBA en jugar durante 23 temporadas, tras la victoria de Los Angeles Lakers por 140-126 sobre Utah Jazz, y superó la marca de Vince Carter, de 22 años consecutivos.

Embed LeBron James 11 PTS (4/7 FG, 2/3 3PT), 3 REBS, 12 ASTS, 1 STLS on 63% TS in his Debut vs Jazz



His assists lead to 29 PTS! https://t.co/q26AYyF4JA pic.twitter.com/gSkdzWCyQ1 — NBA Performances (@NBARewinds) November 19, 2025 James, que cumplirá 41 años el próximo mes, regresó tras una ausencia de 14 partidos debido a una irritación del nervio ciático y registró una de las noches con menor volumen de anotación de su carrera, pero sus pases impulsaron la actuación ofensiva más productiva de los Lakers en lo que va de temporada.

G6GFKEKWEAAw2VV LeBron James: primer jugador en disputar 23 temporadas en la NBA. Gentileza. NBA: los numeros de Lebrom James James repartió 12 asistencias, contribuyendo a que los Lakers anotaran un máximo de temporada de 140 puntos. Su única bandeja en penetración en el tercer cuarto preservó su récord de 1293 partidos seguidos con al menos 10 puntos, todos los partidos que ha jugado desde el 6 de enero de 2007.

James terminó con 11 puntos y 12 asistencias, con 4 de 7 en tiros de campo en 30 minutos. Solo intentó un tiro en el primer cuarto y no anotó hasta los 8:20 del segundo cuarto.