NBA: la marca impresionante e inédita que alcanzó el histórico LeBron James

NBA. El futuro Salón de la Fama llegó a un registro top durante la victoria 140-126 de Los Ángeles Lakers frente a Utah Jazz.

James, que cumplirá 41 años el próximo mes, regresó tras una ausencia de 14 partidos debido a una irritación del nervio ciático y registró una de las noches con menor volumen de anotación de su carrera, pero sus pases impulsaron la actuación ofensiva más productiva de los Lakers en lo que va de temporada.

LeBron James: primer jugador en disputar 23 temporadas en la NBA.

NBA: los numeros de Lebrom James

James repartió 12 asistencias, contribuyendo a que los Lakers anotaran un máximo de temporada de 140 puntos. Su única bandeja en penetración en el tercer cuarto preservó su récord de 1293 partidos seguidos con al menos 10 puntos, todos los partidos que ha jugado desde el 6 de enero de 2007.

