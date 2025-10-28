¿Quién es el jugador de la NBA que llegó al estadio con la camiseta de Lionel Mess?

¿Lionel Messi? No. Yves Missi . En la noche del lunes se disputó una nueva jornada de la NBA con once partidos, entre ellos el duelo entre New Orleans Pelicans y Boston Celtics , donde los del este lograron su primera victoria de la temporada por 122-90, mientras que los locales sufrieron su tercera derrota consecutiva.

Una de las imágenes más llamativas se dio en la previa, durante la llegada de los jugadores al estadio. Mientras la mayoría suele lucir atuendos llamativos para las cámaras , Yves Missi sorprendió al aparecer con u na remera de Messi que le trajo suerte en la noche de New Orleans.

El jugador de 21 años y 2,11 metros de altura tuvo una destacada participación ante los campeones de la 2023/24: disputó 19 minutos, en los que aportó 11 puntos, 7 rebotes y 3 asistencias , números más que positivos para el pívot suplente. En ese encuentro, New Orleans presentó como titulares a Saddiq Bey y Trey Murphy III en la llave, mientras que Missi continúa peleando por un lugar en el quinteto inicial junto al novato Derik Queen (2,08 m) y al experimentado DeAndre Jordan (2,11 m), reciente incorporación y referente de larga trayectoria en la NBA.

Yves Thierry Missi nació el 14 de mayo de 2004 en Bruselas (Bélgica), pero creció en Yaoundé, Camerún, país de origen de sus padres. Con 2,11 metros de altura, el pívot sigue en los New Orleans Pelicans, equipo que lo eligió en la posición 21 del Draft de la NBA 2024 .

Missi se mudó a Estados Unidos en 2021 y pasó por las academias West Nottingham (Maryland) y Prolific Prep (California), donde fue considerado uno de los mejores jugadores de instituto del país. Luego jugó una temporada universitaria en Baylor, con promedios de 10,7 puntos, 5,6 rebotes y 1,5 tapones por partido , además de integrar el mejor quinteto de novatos y el defensivo de la Big 12 Conference.

En la NBA, rápidamente se ganó un lugar en la rotación de los Pelicans y fue reconocido como rookie del mes en el Oeste en diciembre. En su temporada de novato, promedió 9.1 puntos, 8.2 rebotes, 1.3 bloqueos y 1.4 asistencias en 73 partidos. Fue parte del segundo mejor quinteto de Rookies de aquella campaña, compartiendo equipo con Matas Buzelis, Bub Carrington, Donovan Clingan y Kel'el Ware.

image

