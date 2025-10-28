28 de octubre de 2025 - 18:30

¿Quién es el jugador de la NBA que llegó al estadio con la camiseta de Lionel Mess?

NBA. el jugador de la NBA que llevó la camiseta de la Selección Argentina de Lionel Messi a un partido: ¿quién es?

Yves Missi, con la remera de Messi.&nbsp;

Yves Missi, con la remera de Messi. 

Foto:

Gentileza: @PelicansNBA.
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Leé además

Boca quiere meterse en la Libertadores

Lo que necesita Boca para abrochar su clasificación a la Copa Libertadores

Por Redacción Deportes
las dudas de gustavo costas para el once de racing club

Las dudas de Gustavo Costas para el once de Racing Club

Por Redacción Deportes
image
Yves Missi, con la remera de Messi.&nbsp;

Yves Missi, con la remera de Messi.

Una de las imágenes más llamativas se dio en la previa, durante la llegada de los jugadores al estadio. Mientras la mayoría suele lucir atuendos llamativos para las cámaras, Yves Missi sorprendió al aparecer con una remera de Messi que le trajo suerte en la noche de New Orleans.

El jugador de 21 años y 2,11 metros de altura tuvo una destacada participación ante los campeones de la 2023/24: disputó 19 minutos, en los que aportó 11 puntos, 7 rebotes y 3 asistencias, números más que positivos para el pívot suplente. En ese encuentro, New Orleans presentó como titulares a Saddiq Bey y Trey Murphy III en la llave, mientras que Missi continúa peleando por un lugar en el quinteto inicial junto al novato Derik Queen (2,08 m) y al experimentado DeAndre Jordan (2,11 m), reciente incorporación y referente de larga trayectoria en la NBA.

Missi se mudó a Estados Unidos en 2021 y pasó por las academias West Nottingham (Maryland) y Prolific Prep (California), donde fue considerado uno de los mejores jugadores de instituto del país. Luego jugó una temporada universitaria en Baylor, con promedios de 10,7 puntos, 5,6 rebotes y 1,5 tapones por partido, además de integrar el mejor quinteto de novatos y el defensivo de la Big 12 Conference.

En la NBA, rápidamente se ganó un lugar en la rotación de los Pelicans y fue reconocido como rookie del mes en el Oeste en diciembre. En su temporada de novato, promedió 9.1 puntos, 8.2 rebotes, 1.3 bloqueos y 1.4 asistencias en 73 partidos. Fue parte del segundo mejor quinteto de Rookies de aquella campaña, compartiendo equipo con Matas Buzelis, Bub Carrington, Donovan Clingan y Kel'el Ware.

image

La estrella de la NBA que se rindió a los pies de Messi

Stephen Curry, figura de los Golden State Warriors y el mejor tirador de la historia, expresó su admiración por Lionel Messi, con quien mantiene una relación de respeto mutuo desde hace años.

En diálogo con Mundo Deportivo en enero de 2025, el cuatro veces campeón de la NBA y doble medallista olímpico destacó: "La grandeza inspira grandeza de muchas maneras. Es longevidad, creatividad, su impacto en el deporte en todo el mundo. En todo el mundo apreciamos la grandeza de Messi, por supuesto. Y te inspira a seguir adelante, intentar hacerlo a tu manera. Tengo el máximo respeto por la forma en la que se comporta dentro y fuera del campo. Yo intento emular lo mismo", concluyó.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Lionel Messi es nuevamente candidato al MVP de la MLS tras su temporada histórica con Inter Miami. 

Lionel Messi: candidato al MVP de la MLS luego de su temporada histórica con Inter Miami

Por Redacción Deportes
Claudio Chiqui Tapia y un particular pedido sobre el Mundial

Chiqui Tapia presiona para cumplir su anhelo: Mundial 2030 de 64 selecciones

Por Redacción Deportes
alerta en river plate por la posible salida de un juvenil con mucha proyeccion

Alerta en River Plate por la posible salida de un juvenil con mucha proyección

Por Redacción Deportes
El BCRA lanza una moneda para el Mundial 2026 con el gol de Maradona a los ingleses: cuesta $253.000 y habrá a disposición 2.500 ejemplares. 

Diego eterno: el Banco Central lanzó una moneda del Mundial 2026 con un homenaje a Diego Maradona

Por Redacción Deportes