Tenis: Ugo Carabelli le ganó el duelo de argentinos a Etcheverry en el Masters 1000 de París

Camilo Ugo Carabelli le ganó el duelo de argentinos a Tomás Etcheverry, para meterse en la segunda ronda del Masters 1000 de Tenis , que se disputa en la capital de Francia: París, mientras que Francisco Comesaña cayó frente al canadiense Félix Auger-Aliassime (9°).

Ugo Carabelli, quien actualmente ocupa el puesto número 49 del ranking ATP, jugó en un muy buen nivel para imponerse por 7/5 y 6/3, luego de una hora y 54 minutos de juego. Al “Brujo” le alcanzó con dos quiebres en cada set, mientras que su oponente le rompió el servicio en una ocasión por parcial.

Este triunfo representa un muy buen resultado para Ugo Carabelli, quien se reencontró con la victoria luego de tres derrotas consecutivas. Su último partido ganado había sido en la primera ronda del Masters 1000 de Shanghái, donde superó al francés Térence Atmane debido al retiro del galo en el primer set.

Su rival en la segunda ronda será el alemán Alexander Zverev (3°), quien comenzará su camino en el torneo en dicha instancia por estar entre los primeros ocho preclasificados.

Etcheverry, por su parte, venía de superar la clasificación, donde venció a español Pedro Martínez y al neerlandés Jesper de Jong en sets corridos. Pese a la derrota, el platense está encontrando una interesante regularidad en cuanto a resultados estas últimas semanas de la temporada.

El otro argentino que jugó este martes fue Francisco Comesaña, quien le presentó batalla a Auger-Aliassime pero terminó cayendo en tres sets por 6/7(2), 6/3 y 6/3, tras 2 horas y 18 minutos de juego.

Pese a esta caída, Comesaña le hizo un gran partido a uno de los mejores jugadores del circuito, que incluso pelea por el ingreso al ATP Finals, el torneo que enfrenta a los ocho primeros del ranking a final de temporada.

El próximo rival de Auger-Aliassime en este torneo será el francés Alexandre Müller, que venció en sets corridos al estadounidense Brandon Nakashima.

Tras estos resultados, los únicos argentinos que siguen en carrera en el Masters 1000 de París, que es el último torneo de esta categoría en la temporada, son Ugo Carabelli y Francisco Cerúndolo.