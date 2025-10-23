23 de octubre de 2025 - 18:17

Los titánes del tenis: Cerúndolo y Etcheverry van por un lugar en los cuartos de final del ATP 500 de Viena

Aleksandr Bublik será el rival de la raqueta N° 1 de Argentina y Lorenzo Musetti, el del jugador de tenis platense

Los jugadores de tenis: Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry juegan este jueves sus respectivos partidos correspondientes a los octavos de final del ATP 500 de Viena.

Cerúndolo, que busca cerrar la temporada de la mejor manera posible, tiene un cruce durísimo ante el kazajo Aleksandr Bublik, quien está atravesando el mejor momento de su carrera y que incluso podría terminar el 2025 en el top 10 del ranking.

El argentino, que actualmente ocupa el puesto número 21 del escalafón mundial, viene de ganarle en la primera ronda al estadounidense Alex Michelsen con un contundente 6/3 y 6/1.

Etcheverry está atravesando un momento muy regular, ya que viene de alcanzar los cuartos de final tanto en el ATP 250 de Hangzhou como en el de Estocolmo.

Jannik Sinner también juega este jueves

Este jueves también jugará el italiano y número 2 del mundo, Jannik Sinner, quien es el gran candidato a quedarse con el título y se enfrentará con su compatriota Flavio Cobolli.

En su debut, Sinner aplastó al alemán Daniel Altmaier por 6-0 y 6-2, en menos de una hora de juego.

Además, también saldrán a la cancha el alemán Alexander Zverev y el ruso Daniil Medvedev, segundo y sexto preclasificado respectivamente.

El cronograma del día en el ATP 500 de Viena

  • Jannik Sinner (1°) – Flavio Cobolli
  • Alexander Zverev (2°) – Matteo Arnaldi
  • Lorenzo Musetti (4°) – Tomás Etcheverry
  • Daniil Medvedev (6°) – Corentin Moutet
  • Aleksandr Bublik (8°) – Francisco Cerúndolo
  • Matteo Berrettini a Cameron Norrie: 7-6(6), 6-7(9) y 6-4
