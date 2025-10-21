21 de octubre de 2025 - 18:16

Una de cal y otra de arena para el tenis nacional en Europa

Triunfo de Tomás Etcheverry y derrota para Ugo Carabelli en el ATP 500 de tenis de la ciudad de Viena



El jugador de tenis Tomás Etcheverry consiguió un buen triunfo ante el noruego Nicolai Budkov Kjaer, en la primera ronda del ATP 500 de Basilea, mientras que Camilo Ugo Carabelli sufrió una ajustada derrota ante el torneo austríaco ante Filip Misolic.

Al argentino, que conectó seis aces y no hizo ninguna doble falta, le alcanzó con dos quiebres en el primer set y uno en el segundo para terminar llevándose un triunfo más sólido de lo que pintaba en la previa.

Etcheverry, quien actualmente ocupa el 60° puesto del ranking ATP, viene de alcanzar los cuartos de final tanto en el ATP 250 de Hangzhou como en el de Estocolmo, lo que marca claramente cómo encontró una buena regularidad en cuanto a resultados.

Su rival en los octavos de final será el ganador del cruce entre el italiano Lorenzo Musetti (4°) el serbio Hamad Medjedovic.

Muy mal Carabelli

Ugo Carabelli no corrió con la misma suerte, ya que cayó en su debut en el torneo ante Misolic por 7/5 y 7/6(6).

Pese a mantenerse en partido a lo largo de todo el encuentro, el argentino terminó flaqueando en los momentos clave.

La actividad para los argentinos este martes en Viena aún no finaliza, ya que Francisco Cerúndolo se enfrenta con el estadounidense Alex Michelsen en busca de un lugar entre los 16 mejores del torneo austríaco.

