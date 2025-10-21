21 de octubre de 2025 - 18:05

Otra vez Sebastián Báez se retira rápido de un torneo de tenis

El rendimiento del deportista cayó luego de una brillante performance en Chile, Brasil y Rumania.

El jugador de tenis Sebastián Báez que viene de mal en peor

Por Gonzalo Tapia

El jugador de tenis Sebastián Báez sufrió una nueva derrota en el circuito ATP. El argentino cayó frente al estadounidense Reilly Opelka por 6/ y 6/4 en la primera ronda del ATP 500 de Basilea, despidiéndose rápidamente de uno de sus últimos torneos de la temporada.

Con la intención de revertir el mal momento, Báez buscará cerrar el año con mejores sensaciones. Su próximo desafío será el Masters 1000 de París, antes de viajar a Atenas para disputar el ATP 250 de la capital griega, donde partirá como uno de los ocho preclasificados.

Por otro lado, Joao Fonseca tuvo un debut soñado y el joven brasileño superó con autoridad al francés Mpesthi Perricard, vigente campeón del certamen, por 7-6(6) y 6-3 en una hora y 28 minutos de juego.

Fonseca, que llegaba con dudas tras su paso por Bruselas, mostró solidez desde el inicio y aprovechó los errores de su rival para sellar un triunfo que lo coloca en los octavos de final, donde enfrentará al checo Jakub Mensik.

Por su parte, el torneo suizo sufrió una baja inesperada: Arthur Rinderknech decidió no presentarse debido al desgaste acumulado tras su gran actuación en Shanghái.

El francés, que venía de un destacado rendimiento, optó por priorizar su recuperación física, cediendo su lugar a su compatriota Valentin Royer, quien ingresará como lucky loser y enfrentará al belga Gilles Collignon en primera ronda.

Todos los resultados de la jornada:

  • Reilly Opelka a Sebastiá Báez: 6/3 y 6/4.
  • Joao Fonseca a Mpesthi Perricard: 7/6(6) y 6/3.
  • Marín Cilic a David Goffin: 7/6(9) y 7/5.
  • Valentin Royer a Raphael Collignon: 6/4 y 7/6(5).
  • Ben Shelton – Kamil Majchrzak.
  • Marcos Giron – Denis Shapovalov.

