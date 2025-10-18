18 de octubre de 2025 - 20:03

Gracias a un torneo de exhibición de Tenis, Jannick Sinner es aún más multimillonario

En la pulseada entre el jugador de tenis español y el italiano, la victoria fue para el hombre de San Cándido

Tenis. Jannik Sinner es el actual número 2 del mundo

Tenis. Jannik Sinner es el actual número 2 del mundo

Foto:

NA
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

El jugador de tenis italiano Jannick Sinner, número 2 del mundo, le ganó 6/ y 6/4 al español Carlos Alcaraz, número 1 del Ranking ATP, y se quedó con el torneo de exhibición Six Kings Slam que se disputa en Arabia Saudita y que entrega 6 millones de dólares en premios.

Leé además

Tenis. Tomás Etcheverry jugador de tenis de la ciudad de La Plata.

Tomás Etcheverry se despidió del ATP de tenis de la ciudad de Estocolmo

Por Gonzalo Tapia
El platense Tomás Etcheverry celebra su clasificación a los cuartos de final está vez en Estocolmo

Gran triunfo de Etcheverry en tenis, para meterse en los cuartos de final en Estocolmo

Por Gonzalo Tapia

El oriundo de la ciudad italiana de San Cándido en la región de Trentino-Alto Adigio llegó a esta final tras ganarle en cuartos de final al griego Stefanos Tsitsipas y en semis al astro serbio Novak Djokovic mientras que el español de Murcia inició el torneo directamente en semifinales donde derrotó al estadounidense Taylor Fritz por 6-4 y 6-2.

Alcaraz tuvo el saque al inicio del partido pero un quiebre inmediato de Sinner lo golpeó y jamás pudo recuperarse del mismo. El italiano ganó todos sus servicios, quebró para ponerse 4-1 y encaminó la victoria en el primer set.

En la segunda manga, resistió las embestidas del español y sacó adelante el partido con otro quiebre. Así, Sinner ganó el torneo de exhibición por un total de 6/2 y 6/4 y, además, se llevó seis millones de dólares de premio.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Tenis. Tomás Echeverry ganó en estocolmo y se afila para la Copa Davis

Estocolmo: En el abierto de tenis Tomás Etcheverry está imparable y ganó en su debut

Por Gonzalo Tapia
Tenis. Con un temprano Adios en 

Una de cal y otra de arena para el tenis de Argentina en Bélgica

Por Gonzalo Tapia
Fórmula 1. La figura de Max Verstappen se está agigantada en cada fecha que pasa

Max Verstappen fue un toro rojo y se llevó la pole en Austin

Por Gonzalo Tapia
La Selección Argentina juega la final del Mundial Sub 20

La Selección Argentina Sub 20 enfrenta a Marruecos por final del Mundial: hora, TV, formaciones

Por Redacción Deportes