Gracias a un torneo de exhibición de Tenis, Jannick Sinner es aún más multimillonario

En la pulseada entre el jugador de tenis español y el italiano, la victoria fue para el hombre de San Cándido

El jugador de tenis italiano Jannick Sinner, número 2 del mundo, le ganó 6/ y 6/4 al español Carlos Alcaraz, número 1 del Ranking ATP, y se quedó con el torneo de exhibición Six Kings Slam que se disputa en Arabia Saudita y que entrega 6 millones de dólares en premios.

El oriundo de la ciudad italiana de San Cándido en la región de Trentino-Alto Adigio llegó a esta final tras ganarle en cuartos de final al griego Stefanos Tsitsipas y en semis al astro serbio Novak Djokovic mientras que el español de Murcia inició el torneo directamente en semifinales donde derrotó al estadounidense Taylor Fritz por 6-4 y 6-2.

Alcaraz tuvo el saque al inicio del partido pero un quiebre inmediato de Sinner lo golpeó y jamás pudo recuperarse del mismo. El italiano ganó todos sus servicios, quebró para ponerse 4-1 y encaminó la victoria en el primer set.