Tomás Etcheverry se despidió del ATP de tenis de la ciudad de Estocolmo

El jugador de tenis platense se despidió luego de empezar en muy buena forma su cotejo ante el deportista danés

El partido de cuartos de final para Tomás Etcheverry (63°) fue de mayor a menor en el ATP 250 de tenis de Estocolmo, donde cayó ante Holger Rune (11°) por 6/7 (4), 6/3 y 6/4, en un encuentro muy equilibrado, que se definió tras más de dos horas de juego.

El danés, máximo favorito del certamen, jugó gran parte del partido con una molestia en el muslo derecho, pero logró reponerse para avanzar a semifinales, donde se medirá con el francés Ugo Humbert, quien superó a Lorenzo Sonego por 6-7 (3), 6-0 y 6-3.

Etcheverry comenzó con un nivel muy alto, sólido desde el fondo y preciso con su primer servicio. El platense mostró gran temple en los momentos clave del primer parcial, que se resolvió en un tie-break lleno de tensión. Allí, el argentino aprovechó un mini quiebre decisivo y se quedó con el set por 7-6 (4).

Sin embargo, Rune reaccionó a tiempo en el segundo set, donde se mostró más agresivo y con mejor lectura de los puntos largos. El danés quebró en los primeros juegos y se adueñó del ritmo del partido para imponerse por 6-3 y llevar el duelo a un tercer capítulo.

En el set decisivo, el actual número 11 del mundo hizo pesar su jerarquía. Un quiebre en el tercer game fue suficiente para marcar la diferencia, ya que Etcheverry no volvió a disponer de oportunidades claras para recuperar el servicio. Rune mantuvo la solidez en sus turnos al saque y cerró el encuentro por 6-4.

Con este triunfo, Rune continúa firme en su objetivo de clasificar al Masters de Turín, donde se ubica undécimo en la carrera y busca cerrar el año entre los ocho mejores del circuito. Etcheverry, por su parte, sumó valiosos puntos que le permitirán seguir consolidando su lugar en el top 70 del ranking ATP. Los resultados del día en el ATP 250 de Estocolmo: Holger Rune a Tomás Etcheverry: 6/7 (4), 6/3 y 6/4 Ugo Humbert a Lorenzo Sonego: 6(3)/7, 6/0 y 6/3 Casper Ruud a Sebastian Korda: 6(5)/7, 6/4 y 6/4 Denis Shapovalov a Elias Ymer: 6/4, 6(3)/7 y 6/1