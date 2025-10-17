17 de octubre de 2025 - 19:54

Tomás Etcheverry se despidió del ATP de tenis de la ciudad de Estocolmo

El jugador de tenis platense se despidió luego de empezar en muy buena forma su cotejo ante el deportista danés

Tenis. Tomás Etcheverry jugador de tenis de la ciudad de La Plata.

Tenis. Tomás Etcheverry jugador de tenis de la ciudad de La Plata.

Foto:

Gentileza
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

El partido de cuartos de final para Tomás Etcheverry (63°) fue de mayor a menor en el ATP 250 de tenis de Estocolmo, donde cayó ante Holger Rune (11°) por 6/7 (4), 6/3 y 6/4, en un encuentro muy equilibrado, que se definió tras más de dos horas de juego.

Leé además

El platense Tomás Etcheverry celebra su clasificación a los cuartos de final está vez en Estocolmo

Gran triunfo de Etcheverry en tenis, para meterse en los cuartos de final en Estocolmo

Por Gonzalo Tapia
Tenis. Tomás Echeverry ganó en estocolmo y se afila para la Copa Davis

Estocolmo: En el abierto de tenis Tomás Etcheverry está imparable y ganó en su debut

Por Gonzalo Tapia

Etcheverry comenzó con un nivel muy alto, sólido desde el fondo y preciso con su primer servicio. El platense mostró gran temple en los momentos clave del primer parcial, que se resolvió en un tie-break lleno de tensión. Allí, el argentino aprovechó un mini quiebre decisivo y se quedó con el set por 7-6 (4).

Sin embargo, Rune reaccionó a tiempo en el segundo set, donde se mostró más agresivo y con mejor lectura de los puntos largos. El danés quebró en los primeros juegos y se adueñó del ritmo del partido para imponerse por 6-3 y llevar el duelo a un tercer capítulo.

En el set decisivo, el actual número 11 del mundo hizo pesar su jerarquía. Un quiebre en el tercer game fue suficiente para marcar la diferencia, ya que Etcheverry no volvió a disponer de oportunidades claras para recuperar el servicio. Rune mantuvo la solidez en sus turnos al saque y cerró el encuentro por 6-4.

Con este triunfo, Rune continúa firme en su objetivo de clasificar al Masters de Turín, donde se ubica undécimo en la carrera y busca cerrar el año entre los ocho mejores del circuito. Etcheverry, por su parte, sumó valiosos puntos que le permitirán seguir consolidando su lugar en el top 70 del ranking ATP.

Los resultados del día en el ATP 250 de Estocolmo:

Holger Rune a Tomás Etcheverry: 6/7 (4), 6/3 y 6/4

Ugo Humbert a Lorenzo Sonego: 6(3)/7, 6/0 y 6/3

Casper Ruud a Sebastian Korda: 6(5)/7, 6/4 y 6/4

Denis Shapovalov a Elias Ymer: 6/4, 6(3)/7 y 6/1

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Tenis. Con un temprano Adios en 

Una de cal y otra de arena para el tenis de Argentina en Bélgica

Por Gonzalo Tapia
el temible delantero argentino que le convirtio al psg y paso sin pena ni gloria por boca y river

El temible delantero argentino que le convirtió al PSG y pasó sin pena ni gloria por Boca y River

Por Emanuel Cenci
Fórmula 1. Max Verstappen piloto que ganó la pole

Max Verstappen otra vez se quedó con la pole para una carrera Sprint en Fórmula 1

Por Gonzalo Tapia
independiente rivadavia enfrenta a banfield en el gargantini: hora, tv, formaciones

Independiente Rivadavia enfrenta a Banfield en el Gargantini: hora, TV, formaciones

Por Redacción Deportes