Una de cal y otra de arena para el tenis de Argentina en Bélgica

Francisco Comesaña avanzó, pero Sebastian Báez se despidió del tradicional torneo de tenis ATP 250 de la capital belga.

Tenis. Francisco Comesaña jugador de tenis argentino

Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

El jugador de tenis argentino Sebastián Báez desaprovechó una buena oportunidad y cayó en la primera ronda del ATP 250 de Bruselas ante el francés Valentin Royer.

Báez, que está cerrando un 2025 para el olvido, en ningún momento encontró respuestas ante el juego de su rival y fue derrotado con un contundente 6-2 y 6-3, luego de una hora y 14 minutos de partido.

De esta manera, Báez, quien llegaba a Bruselas como el sexto preclasificado, dejó pasar una buena oportunidad ante un rival que entro al cuadro principal como lucky loser (perdedor afortunado), ya que había perdido en la última ronda de la clasificación, pero se vio beneficiado por una baja por lesión.

La de este martes representó la quinta derrota para Báez en sus últimas seis presentaciones (solo le pudo ganar al chino Zhizhen Zhang en la primera ronda del Masters 1000 de Shanghái). Además, se despidió en la primera ronda en 14 de los 23 torneos ATP que disputó en esta flojísima temporada.

A Comesaña le fue mejor

El otro jugador de tenis argentino, Francisco Comesaña, también avanzó a la segunda ronda del ATP 250 de Bruselas tras vencer al belga David Goffin por 7/6 (5) y 6/4.

El marplatense, número 68 del ranking mundial, superó al ex top ten e invitado local en un torneo que este año se mudó de Amberes a la capital belga después de nueve ediciones.

Para la próxima jornada del torneo europeo, Comesaña se medirá con el vencedor del duelo de belgas entre Zizou Bergs (39°) y Raphael Collignon (90°).

