Gran triunfo de Etcheverry en tenis, para meterse en los cuartos de final en Estocolmo

El platense deberá medirse ante el ganador de la pulseada entre los jugadores de tenis: Holger Rune y Marton Fucsovics.

El platense Tomás Etcheverry celebra su clasificación a los cuartos de final está vez en Estocolmo

Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

El jugador de tenis nacional Tomás Etcheverry consiguió un muy buen triunfo ante el serbio Miomir Kecmanovic, para meterse en los cuartos de final del ATP 250 de Estocolmo.

Etcheverry, que va en busca de su primer título ATP, se impuso por 6/4, 4/6 y 6/3 luego de dos horas y 23 minutos de juego.

El encuentro comenzó favorable para Etcheverry, quien se quedó con un duro primer set por 6/4. El oriundo de La Plata quebró el saque de Kecmanovic en dos oportunidades, mientras que su rival lo hizo en solo una ocasión.

El segundo set fue mucho más disputado y se extendió durante una hora, ya que hubo un par de games que fueron muy largos. En este parcial, a Kecmanovic le alcanzó con un solo quiebre para imponerse por 6-4 y así igualar el encuentro.

Finalmente, Etcheverry golpeó de entrada en el tecer set para colocarse rápidamente 3-0 y quedarse con el triunfo gracias al 6-3 definitivo ya que mantuvo todos sus turnos de saque.

Gracias a este triunfo, Etcheverry disputará por segundo torneo consecutivo los cuartos de final, debido a que en su anterior participación, que fue en el ATP 250 de Hangzhou, se metió entre los ocho mejores pero tuvo que abandonar en dicha instancia por una lesión.

El rival en los cuartos de final de Etcheverry, quien va por su primer título a nivel ATP, será el ganaron del cruce entre entre el danés Holger Rune (primer preclasificado en el torneo) y el húngaro Marton Fucsovics.

Etcheverry, de muy flojo 2025, tiene una buena chance para seguir escalando en el ranking ATP e incluso podría terminar la semana dentro del top 50.

El Open de Estocolmo se juega de manera ininterrumpida desde 1969, a excepción de 2020 por la pandemia de Covid-19, y los únicos argentinos que lo pudieron ganar fueron David Nalbandian (2008) y Juan Martín del Potro (2016 y 2017).

Resultados del día en el ATP 250 de Estocolmo

Holger Rune (1°) a Marton Fucsovics: 6-4 y 6-4

Ugo Humbert (4°) a Matteo Berrettini: 7-6(5) y 6-3

Tomás Etcheverry a Miomir Kecmanovic: 6-4, 4-6 y 6-3

Lorenzo Sonego a Aleksandar Kovacevic: 7-6(3) y 6-1

Elias Ymer a Jacob Fearnley: 6-2 y 6-2

