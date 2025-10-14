14 de octubre de 2025 - 19:56

Estocolmo: En el abierto de tenis Tomás Etcheverry está imparable y ganó en su debut

El jugador de tenis oriundo de La Plata se impuso en duro, pero interesante partido al estonio Mark Lajal

Tenis. Tomás Echeverry ganó en estocolmo y se afila para la Copa Davis

El jugador de tenis de la ciudad de La Plata, Tomás Etcheverry regresó al circuito con una gran victoria en su debut en el ATP 250 de Estocolmo, luego de superar al estonio Mark Lajal en un intenso partido de casi tres horas.

El actual número 63 del ranking mundial, se impuso por 7/6 (5), 6/7 (5) y 6/3 para meterse en la segunda ronda del certamen sueco, demostrando una clara recuperación tras la lesión que lo obligó a bajarse de los torneos de Beijing y Shanghái.

El inicio del encuentro fue complicado para el platense, que comenzó en desventaja tras un quiebre temprano del estonio. Sin embargo, Etcheverry supo reaccionar a tiempo, emparejó el marcador y se quedó con el primer set en el tiebreak.

En la segunda manga, la historia se repitió: ambos mantuvieron un alto nivel y debieron definir nuevamente en el desempate, donde Lajal logró igualar el partido con un ajustado 7-6(5).

Ya en el tercer parcial, el argentino parecía condenado al desgaste tras un inicio adverso (0-3), pero su mentalidad y potencia con el drive le permitieron remontar de forma contundente. Etcheverry ganó seis juegos consecutivos para sellar el triunfo por 6-3, asegurando su pase a la siguiente instancia y mostrando señales claras de su mejor versión.

El pupilo de Carlos Berlocq exhibió madurez en los momentos clave y volvió a desplegar el tenis agresivo que lo llevó a ser número 27 del mundo en febrero de 2024.

Más allá de su avance en el torneo, el principal objetivo de Etcheverry es llegar con ritmo y sin molestias físicas a los cuartos de final de la Copa Davis, donde Argentina enfrentará a Alemania en Bolonia del 18 al 23 de noviembre.

Su próximo rival en Estocolmo será el serbio Miomir Kecmanovic, quien derrotó al francés Alexandre Muller en su debut.

Este miércoles debuta Camilo Ugo Carabelli

Además, el otro argentino presente en el cuadro principal, Camilo Ugo Carabelli, octavo favorito del certamen, debutará este miércoles frente al estadounidense Aleksandar Kovacevic.

Todos los partidos de la jornada del ATP de Estocolmo:

Tomás Etcheverry a Mark Lajal: 7/6 (5), 6/7(5) y 6/3.

Kamil Majchrzak a Filip Misolic: 6/2 y 6/2.

Marin Cilic a Nicolai Budkov Kjær: 7/5 y 6/3.

Elias Ymer a Mikael Ymer: 6/2 y 7/6(4).

Matteo Berrettini a Giulio Zeppieri: 6/4 y 6/2

