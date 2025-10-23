Mala tarde para el tenis nacional: Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry quedaron eliminados en Viena

Los jugadores de tenis argentinos Tomás Etcheverry y Francisco Cerúndolo quedaron eliminados del ATP 500 de Viena tras caer en sets corridos ante rivales de mayor jerarquía.

El platense no logró sostener su nivel frente al italiano Lorenzo Musetti y cayó por 6/3 y 6/4, mientras que el porteño fue claramente superado por el kazajo Alexander Bublik por 6-4 y 6-2, lo que dejó sin representantes albicelestes al torneo austríaco.

Etcheverry, ubicado en el puesto 60 del ranking mundial, no consiguió extender su buena racha tras un debut convincente ante el noruego Budkov Kjaer.

En los octavos de final enfrentó a Musetti, actual número 8 del mundo, y se topó con un jugador que marcó diferencias desde los primeros juegos.

El argentino tuvo oportunidades para quebrar, pero el italiano respondió con precisión en los momentos de mayor presión.

Musetti manejó el ritmo del encuentro con su revés cruzado y un saque consistente que desactivó cada intento de recuperación del platense.

El primer set se definió 6-3, reflejo de la claridad con la que el europeo impuso condiciones.

En la segunda manga, Etcheverry perdió solidez y cometió errores no forzados que permitieron a su rival conseguir una ventaja rápida.

Musetti, que había sido superior también en el Mutua Madrid Open del año anterior, sostuvo su dominio sin sobresaltos.

El argentino intentó reaccionar en el tramo final, pero el italiano se mantuvo firme en los peloteos largos y cerró el partido 6/3, 6/4.

Cerúndolo también se fue para la casa

Francisco Cerúndolo, por su parte, fue superado sin atenuantes por Alexander Bublik con parciales de 6/4 y 6/2.

El número uno argentino no logró afirmarse con su servicio y cedió el control del juego desde el inicio. Bublik, ubicado entre los veinte mejores del mundo, aprovechó su potencia y un repertorio de golpes impredecibles para sacar ventaja.

Cerúndolo generó algunas oportunidades de quiebre, pero la irregularidad en su devolución y los aces del kazajo impidieron cualquier reacción.

En el segundo set, el porteño perdió intensidad y acumuló errores que facilitaron el cierre de su rival.

Resultados de la jornada

Jannik Sinner (1°) a Flavio Cobolli: 6/2 y 7/6(4).

Alexander Zverev (2°) a Matteo Arnaldi: 6/4 y 6/4.

Lorenzo Musetti (4°) a Tomás Etcheverry: 6/3 y 6/4.

Corentin Moutet a Daniil Medvedev (6°): 7/6(3) y 6/4.

Aleksandr Bublik (8°) a Francisco Cerúndolo: 6/4 y 6/2.

Matteo Berrettini a Cameron Norrie: 7/6(6), 6/7(9) y 6/4