28 de octubre de 2025 - 19:28

Fútbol: AFA aprobó la creación de la "UnAFA", la universidad destinada a dirigentes, futbolistas y árbitros

Tendrá alcance nacional mediante convenios con las principales instituciones educativas del país y la AFA.

Claudio Tapia, presidente de la AFA que presentó la nueva casa de altos estudios

Por Gonzalo Tapia

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) lanzó UnAFA, su propia universidad destinada a dirigentes, futbolistas, árbitros, entrenadores y familiares del ambiente, con inicio académico previsto para 2026 y alcance nacional mediante convenios con las principales instituciones educativas del país.

El presidente Claudio Tapia encabezó la presentación en el predio Lionel Andrés Messi y planteó la intención de brindar herramientas educativas a todas las personas que forman parte del ecosistema del fútbol argentino.

Además, Tapia afirmó que la creación de la universidad apunta a mejorar la calidad de vida de quienes deseen capacitarse. La propuesta se integra a una estrategia institucional que considera a la educación como un elemento de desarrollo personal y profesional dentro del deporte.

El proyecto contará con la participación de Alberto Edgardo Barbieri, ex rector de la Universidad de Buenos Aires y decano de Ciencias Económicas, quien brindó detalles del plan académico.

Barbieri explicó que “UnAFA se estructurará sobre cuatro pilares: calidad educativa, internacionalización, articulación directa con los clubes y responsabilidad social”.

Y también describió la iniciativa como “una institución de carácter mundial y primera en su tipo en Latinoamérica”, y confirmó que el 4 de noviembre se exhibirá el master plan y la primera oferta académica, que incluirá cursos, maestrías y programas con orientación al ámbito administrativo, técnico y dirigencial.

El plan contempla un programa inicial de responsabilidad social que permitirá a integrantes del fútbol completar estudios secundarios sin costos adicionales. A la vez, la universidad prevé un esquema de articulación territorial mediante acuerdos con facultades de todo el país para que los estudiantes puedan cursar sin necesidad de radicarse en Buenos Aires.

Durante la misma jornada, la Asamblea Extraordinaria aprobó reformas en el Estatuto, en el cual la medida más destacada fue el cambio de jurisdicción de la AFA, que dejará de tener domicilio legal en la calle Viamonte y pasará oficialmente a la Provincia de Buenos Aires, con sede en el predio de Ezeiza.

