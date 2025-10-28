Chiqui Tapia presiona para cumplir su anhelo: Mundial 2030 de 64 selecciones

El presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, expresó su deseo de extender la cantidad de participantes en la Copa del Mundo.

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Chiqui Tapia, dio a conocer su proyecto en una reunión extraordinaria del Comité Ejecutivo en el Predio Lionel Andrés Messi en Ezeiza, en donde se tratan diversos temas de la agenda del fútbol argentino.

El presidente sostuvo que la participación sudamericana en 2030 es más que un simbolismo de lo que sucedió en 1930. "Cuando digo que el Mundial de 2030 va a tener la reparación histórica de jugarse en Argentina, Uruguay, y Paraguay no lo digo mal. Lo digo con el buen sentido de que Sudamérica va a poder ser parte", aseguró.

Tapia pidió por un Mundial de 64 equipos: image Luego, confirmó que junto con la Confederación de Sudamérica peleará por la Copa del Mundo con más elencos. "Vamos a ser sede compartida, y tendremos la posibilidad de contar con el partido inaugural. Sin dudas, es el principio de lo que realmente quiere Conmebol. El objetivo es lograr un Mundial de 64 equipos, donde Argentina, Uruguay y Paraguay puedan tener una fase completa".

Tapia también destacó el avance en infraestructura del fútbol argentino y señaló la capacidad del estadio Más Monumental, con lugar para 88 mil personas, y la inauguración de nuevos escenarios como muestra de poderío. "El estadio de River es uno de los estadios más grandes de América con capacidad para 88 mil personas. Los estadios que se han inaugurado en estos últimos tiempos, en momentos difíciles. Y esto habla muy bien de la salud del fútbol argentino", aseguró.

