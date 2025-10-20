Ciudad de Bolívar hizo historia en el Fútbol argentino y ascendió por primera vez a la Primera Nacional

Ciudad de Bolívar escribió una página dorada en su corta pero intensa historia. El conjunto bonaerense se consagró campeón del Torneo Federal A 2025 de Fútbol, al superar por penales (5-4) a Atlético de Rafaela tras igualar 0-0 en el estadio San Nicolás.

Con este triunfo, el equipo fundado por Marcelo Tinelli consiguió su primer ascenso a la Primera Nacional y vivió una jornada de emoción absoluta.

El héroe fue el arquero ingresado especialmente para la tanda, una decisión estratégica del entrenador Diego Funes que resultó determinante en el desenlace.

Tras la disolución del equipo de vóley en 2020, la institución decidió reinventarse y apostar por el fútbol . En 2019 inició su proyecto futbolístico, logró afiliarse a la Liga local y en 2021 ascendió al Federal A tras ganar el Regional Amateur.

Desde entonces, su crecimiento fue meteórico: en apenas cuatro años se transformó en una de las estructuras más sólidas del ascenso, con una gestión ordenada y un modelo de inversión privada que potenció su desarrollo deportivo.

El ascenso no solo representa un logro deportivo, sino también social e institucional. Bolívar, una ciudad de 40 mil habitantes, abrazó al club como propio y lo convirtió en símbolo de pertenencia.

Con infraestructura moderna, gestión profesional y un plantel competitivo, Ciudad de Bolívar afrontará en 2025 su primera temporada en la Primera Nacional con la ambición de seguir creciendo.

En apenas cinco años, pasó de debutar en torneos regionales a enfrentar a River en la Copa Argentina y ahora compartir categoría con equipos históricos del ascenso.