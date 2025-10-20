Jürgen Klopp comparó a Argentina con Senegal: "Crecen en casas sin ventanas"

El ex director técnico de Liverpool y ahora director global de fútbol del grupo Red Bull brindó una extensa nota para el podcast "The Diary Of A CEO", donde hizo referencia, entre otras cosas, al trato diferente entre los jugadores dentro de un plantel. Sus frases hicieron eco por la comparación entre países como Argentina, Senegal y Alemania.

Fiel a su carácter y estilo, mantuvo una charla más que curiosa. Habló de diferentes aspectos pero hizo foco en cómo se maneja un plantel de fútbol profesional. Al destacar el carácter de cada jugador, se inclinó hacia la polémica, donde comparó la infancia Argentina y senegalesa con la frase “crecer en lugares como Argentina o Senegal es diferente a crecer en Múnich”, “él creció en Argentina, en una casa sin ventanas, y tú creciste en Múnich”.

klopp 4 Qué reflexión y pensamiento mantuvo Klopp sobre el trato a los jugadores Dirigió 3 clubes con más de 150 jugadores bajo su tutela de entrenador. Durante la entrevista para el podcast "The Diary Of A CEO" , la controversia llegó cuando toco el tema sobre las formas de tratar a cada jugador dentro de un plantel profesional. "Trato a cada jugador de forma diferente . Y a veces un jugador se me acercaba y me decía: '¡NUNCA me hablarías de la misma manera que a él!' ".

"¿Querés que te trate igual que a él? ¿De verdad? Traer a toda esta gente de distintas partes del mundo y esperar que todos reaccionen igual… es imposible. Crecer en Alemania obviamente es distinto que crecer en Senegal... es diferente", concluyó. klopp Klopp dirigió a 3 argentinos desde 2015 hasta 2024 En su paso por el Mainz de Alemania no tuvo a ningún jugador de este lado del charco, pero en el Borussia Dortmund tuvo a 2: Diego Klimowicz (lo dirigió apenas en 11 partidos), y a Lucas Barrios, aunque nacionalizado paraguayo, quien ya se retiró. Este último vistió la camiseta negriamarilla aportando 49 goles en 102 partidos. En su momento, el delantero manifestó buenas sensaciones cuando el técnico alemán lo dirigió y dejó una frase que impactó: "Jürgen Klopp me convirtió en jugador europeo". Es ahí donde el atacante aprendió nuevos conceptos y llegó a ser el delantero principal del equipo, dejando minutos al banco a Robert Lewandowski.

El caso más repentino fue el de Alexis Macallister. Lo tuvo en Liverpool, donde juntos ganaron la copa de la Liga de Inglaterra en 2024, y bajo esa estadía lograron una buena relación, donde varias veces el técnico expresó comentarios positivos hacia su juego y conducta dentro del equipo.