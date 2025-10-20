20 de octubre de 2025 - 19:36

Redacciones5G de Telecom Argentina recibe la distinción "Gran amigo de la prensa" otorgada por la SIP

El programa fue galardonado durante la 81° Asamblea Sociedad Interamericana de Prensa. La iniciativa lleva una década acompañando los desafíos que los avances tecnológicos plantean a la profesión periodística.

Pedro Lopez Matheu, director de Comunicaciones Externas, Sustentabilidad y Medios de Telecom Argentina

Pedro Lopez Matheu, director de Comunicaciones Externas, Sustentabilidad y Medios de Telecom Argentina

Foto:

Telecom Argentina
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

En el marco de la 81° Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el programa Redacciones5G de Telecom Argentina, recibió la distinción Gran Amigo de la Prensa.

Leé además

Edificio Telecom Argentina

Telecom consiguió completó exitosamente la reapertura de su bono clase 24 por U$D 200 millones

Por Redacción Economía
Telecom realizó en Mendoza el Seminario Tecnológico Regional para impulsar la innovación y el talento digital

Telecom realizó en Mendoza el Seminario Tecnológico Regional para impulsar la innovación y el talento digital

Por Redacción Economía

En el 10° aniversario del programa, Redacciones5G es galardonado con la más alta distinción que la SIP otorga a organizaciones que han hecho aportes significativos al fortalecimiento y desarrollo del periodismo en las Américas.

Desde hace una década, Redacciones5G trabaja para acompañar los desafíos que los avances tecnológicos plantean a la profesión periodística, junto con la difusión de herramientas y aprendizajes que promueven la innovación y la transformación digital en las redacciones del país y la región.

Durante la 81° Asamblea General de la SIP llevada a cabo en Punta Cana, Pedro López Matheu, director de Comunicaciones Externas, Sustentabilidad y Medios de Telecom Argentina, señaló: “Es un orgullo recibir el premio Gran Amigo de la Prensa por Redacciones5G. Es un programa que hacemos desde Argentina para toda la región impulsando la transformación y la innovación en el periodismo. Nuestra misión, como habilitador digital, es seguir acompañando a los medios frente a las próximas fronteras tecnológicas que surjan, contribuyendo a su sostenibilidad, convencidos del rol esencial que desempeñan para la democracia en las Américas. Agradezco en nombre de Telecom a la Sociedad Interamericana de Prensa por tan honorable distinción

10 años de Redacciones5G

Redacciones 5G surgió hace 10 años, frente a un escenario atravesado por la digitalización de los medios, el avance de internet móvil y la incorporación de nuevas tecnologías. Una iniciativa de formación impulsada por Telecom que, desde sus inicios, acompaña los procesos de transformación del periodismo en Argentina y la región, promoviendo la innovación tecnológica en medios y redacciones. A través de talleres, espacios de capacitación, e-learning, newsletters, podcast, la guía Periodismo IA y propuestas como las jornadas de periodismo internacional (ITP), el programa tiene como objetivo contribuir a impulsar un ecosistema periodístico más conectado, ágil y preparado para los desafíos del entorno digital.

Hasta la fecha, el programa recorrió más de 350 medios de todo el país y la región, capacitó a más de 10.000 profesionales del periodismo y la comunicación, y alcanzó a más de 3.000 estudiantes de Comunicación, Periodismo y carreras afines. En estos 10 años, Redacciones5G refleja el compromiso constante de Telecom, con la innovación, la capacitación y con fortalecer el papel esencial del periodismo en la sociedad.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Telecom Argentina

Telecom completó con éxito una colocación de deuda por U$D 800 millones, la mayor de una empresa privada

Por Redacción Economía
Imagen ilustrativa / Web

Servicios financieros, seguros y telecomunicaciones lideran “el podio” de denuncias en Defensa del Consumidor

Por Verónica De Vita
La Virgen gigante que quieren construir en Rivadavia

Nuevo capítulo del proyecto del monumento gigante a la Santa Madre en Rivadavia

Por Enrique Pfaab
Las transacciones de las billeteras estuvieron caídas por fallas de AWS

Billeteras virtuales de Argentina "se justificaron" tras el fallo global de Amazon: a quién culparon

Por Redacción Sociedad