20 de octubre de 2025 - 09:24

La contundente predicción de Carlos Bilardo sobre el fútbol de Marruecos que se hizo viral

La consagración de los africanos en el Mundial Sub 20 de Chile confirmó la visión del exentrenador campeón del mundo.

Carlos Bilardo realizó una predicción sobre el fútbol de Marruecos que se hizo viral.

Carlos Bilardo realizó una predicción sobre el fútbol de Marruecos que se hizo viral.

Foto:

Por Cristian Reta

El triunfo histórico de Marruecos en el Mundial Sub 20, al vencer 2-0 a Argentina, no solo marcó un hito para el fútbol africano, sino que también confirmó la visión premonitoria de una leyenda: Carlos Bilardo. El "Doctor", director técnico campeón del mundo en 1986, anticipó hace décadas el ascenso de África como potencia futbolística.

Leé además

Gutiérrez Sport Club hace un enorme esfuerzo para levantarse

La novedosa rendición de cuentas de Gutiérrez Sport Club: "Voy a llamar a cada socio"

Por Emanuel Cenci
Franco Colapinto, piloto de Alpine

Qué dijo Franco Colapinto tras desobedecer a Alpine: "Fue lo correcto..."

Por Nicolás Salas

Lo cierto es que la hazaña de los jóvenes marroquíes es la prueba más contundente de su teoría, que corona el crecimiento del deporte en ese país, que ya pudimos vislumbrar en el último Mundial de Qatar 2022, donde los magrebíes terminaron en cuarta posición.

Mundial Sub 20: Argentina vs Marruecos
El arquero argentino, Santino Barbi le hace falta a Zabiri en la línea del área grande. El tiro libre lo remató el propio Zabiri: golazo.

El arquero argentino, Santino Barbi le hace falta a Zabiri en la línea del área grande. El tiro libre lo remató el propio Zabiri: golazo.

La Intuición de Carlos Bilardo en los '80

El archivo es claro y habla por si mismo. Ya en 1975, tras una copa disputada en Marruecos, Bilardo sentenció: “Lo dije en 1975... yo creo que acá está el futuro del fútbol... no está en Europa”, aseguró.

El entrenador argentino, siempre atento a los detalles, no dudó en reconocer la esencia del juego en el continente, ligándolo al fútbol callejero o "de potrero" que, según él, estaba desapareciendo en otras regiones. “Vos recorres Capital Federal y no juegan al fútbol, recorres Europa y tampoco se juega”, remarcó, lamentando el impacto en el fútbol formativo. En aquel entonces, destacó a selecciones como Camerún, Nigeria, Sudáfrica y Marruecos, elogiando su "técnica" innata.

Embed - Carlos Bilardo anticipa el presente de Marruecos en Qatar 2022

La Consolidación de un Continente

La reciente conquista del Mundial Sub 20 de Chile por parte de Marruecos, que superó al favorito Argentina con un contundente 2-0 en la final, subraya que aquella observación de Bilardo era más que una simple intuición, ya que se trataba de una profecía futbolística.

Embed - ¡#MARRUECOS ES EL NUEVO CAMPEÓN SUB20! | Argentina 0–2 Marruecos | Resumen

El título conseguido por los "Leones del Atlas" demuestra que la inversión en formación y desarrollo en el continente africano está rindiendo sus frutos. África no solo produce jugadores con una técnica depurada y una explosión física notable, sino que también está construyendo equipos competitivos y tácticamente maduros, capaces de disputar y ganar títulos a nivel mundial frente a las potencias históricas.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El árbitro del encuentros denunció amanazas en el entretiempo del duelo entre jujeños y sureños, por el torneo Reducido de Primera Nacional. 

Primera Nacional: El árbitro fue amenazado y se suspendió el partido entre Gimnasia de Jujuy y Madryn

Por Redacción Deportes
Pierre Gasly, piloto de Alpine

La cortante respuesta de Pierre Gasly sobre la maniobra de Franco Colapinto: "Hice mi parte..."

Por Cristian Reta
Lionel Messi y una dedicatoria a la Selección Argentina Sub 20

El abrazo virtual de Lionel Messi a los jugadores de la Selección Argentina Sub 20

Por Cristian Reta
El delantero de 20 años se lució con un doblete decisivo y se convirtió en el máximo goleador del campeón.

Mundial Sub 20: Yassir Zabiri brilló y Marruecos hizo historia en la final ante la Selección Argentina

Por Sergio Faria