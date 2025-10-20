El jugador chileno de 38 años elogió a Marruecos, tras conseguir el título mundial de la categoría por primera vez en su historia.

El picante posteo de Arturo Vidal tras la derrota de la Selección Argentina Sub 20

La Selección Argentina cayó en la final del Mundial Sub 20 tras perder 2-0 ante Marruecos en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago, en una final donde el elenco de Diego Placente fue ampliamente superado frente al sorpresivo y contundente elenco africano.

Recordemos que el combinado nacional había ganado todos sus encuentros hasta semifinales y se llevó la medalla plateada para cerrar un ciclo con varios aspectos positivos para rescatar. Lo cierto es que, en el camino, también se llevó el odio de mexicanos y colombianos, víctimas de sutiles cargadas por parte de los jóvenes nacionales.

image Hay que decir que internautas de estas nacionalidades no fueron los únicos en alegrarse, ya que miles de ciudadanos chilenos festejaron esta derrota, incluido el histórico futbolista Arturo Vidal.

La reacción de Arturo Vidal en redes tras la derrota de la Selección Argentina Ni bien terminó el encuentro, el chileno Arturo Vidal le puso “picante” al marcador definitivo al postear una imagen en su cuenta oficial de Instagram a minutos de que concluyera el encuentro definitorio.

Con un emoji de un rostro enamorado y otro con un gesto de súplica, el ídolo chileno felicitó a la selección africana, en una publicación que se viralizó rápidamente, generando reacciones tanto de apoyo como de crítica entre los seguidores del fútbol sudamericano.