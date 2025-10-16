16 de octubre de 2025 - 22:02

Por importante torneo de Fútbol, La Lepra jugará ante River en el Mario Kempes cordobés

El partido es en el marco de la Copa Argentina de Fútbol el próximo viernes 24 de octubre a las 22.10. En la otra llave se miden Belgrano y Argentinos Juniors

Fútbol. Marcelo Gallardo entrenador de River Plate.&nbsp;

Fútbol. Marcelo Gallardo entrenador de River Plate. 

Foto:

FIFA
Fútbol. Alfredo Berti DT de Independiente Rivadavia.

Fútbol. Alfredo Berti DT de Independiente Rivadavia.

Foto:

@CSIRoficial
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

Leé además

Fútbol. Los muchachos saudíes están doblemente contentos, por la clasificación a su sexto mundial y por la propina que le entregó su gobierno por clasificar

Mundial de Fútbol: Arabia Saudita premia con un millón de dólares a sus jugadores por clasificar

Por Gonzalo Tapia
futbol: dos argentinos se destacan entre las 60 grandes promesas del mundo

Fútbol: dos argentinos se destacan entre las 60 grandes promesas del mundo

Por Redacción Deportes

Fútbol. Las semifinales de Copa Argentina tienen hora, día y sede confirmada. De esta manera, River Plate, único de los cinco equipos grandes que sigue en competición, buscará el pase a la final el próximo viernes 24 de octubre desde las 22.10 en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba ante Independiente Rivadavia.

El Millonario volverá a un reducto que visitará en pocas horas porque este sábado se cruzará desde las 20:30 contra Talleres por la fecha 13 del Torneo Clausura.

Además, este escenario le despierta muy buenos recuerdos en la copa doméstica, luego de llevarse el trofeo ante Rosario Central en 2016 después de imponerse 4-3 en un dramático partido contra el equipo de Eduardo Chacho Coudet.

¿Con quién jugaría La lepra o River si ganan?

El ganador de ese duelo se medirá al vencedor de Belgrano y Argentinos Juniors, que se enfrentarán un día antes, el jueves 23, a partir de las 21.10 en el Gigante de Arroyito, tradicional localía de Rosario Central. Vale recordar que el campeón del certamen obtendrá un boleto directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Debido a este motivo, el duelo de River Platees crucial en sus aspiraciones del próximo calendario porque actualmente no está logrando ese pasaje por la Tabla Anual, en la que se encuentra en el tercer lugar con 49 puntos y debería disputar el Repechaje de acceso, misma instancia en la que cayó Boca Juniors ante Alianza Lima a principios de año. Además, hay otros equipos interesados en la coronación del plantel de Marcelo Gallardo o del elenco de La Paternal porque liberaría un cupo en esa tabla.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Fútbol. Atlético festeja, pese a que empató con Sportivo belgrano, la crema es finalista e irá por el ascenso

Cuando en el Fútbol dos son multitud: Bolívar y Rafaela desean el ascenso

Por Gonzalo Tapia
Fútbol,. Un atractivo lance protagonizaron los Calamares y Los Malevos.

Un partido de fútbol donde Riestra y Platense quedaron conformes

Por Gonzalo Tapia
Fútbol. El DT de la Selección Argentina, Lionel Scaloni

Lionel Scaloni confirmó que Messi podría estar ante Puerto Rico: "Si está en condiciones, jugará"

Por Gonzalo Tapia
Fútbol. El Imperio está feliz porque Estudiantes pasó a cuartos de final en el denominado torneo Reducido

Los Estudiantes disfrutaron de un día de primavera llena de fútbol

Por Gonzalo Tapia