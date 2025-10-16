Mundial de Fútbol: Arabia Saudita premia con un millón de dólares a sus jugadores por clasificar

El estímulo lo entregó el gobierno saudí que ve en el fútbol un símbolo de unidad y orgullo nacional

Fútbol. Los muchachos saudíes están doblemente contentos, por la clasificación a su sexto mundial y por la "propina" que le entregó su gobierno por clasificar

Los jugadores de la Selección de Fútbol de Arabia Saudita recibieron un millón de dólares por la clasificación a la próxima edición de la Copa del Mundo.

El gobierno de Arabia Saudita premió a los futbolistas que realizaron un fuerte esfuerzo para clasificar al combinado a la próxima cita mundialista. Es la séptima vez que concreta su lugar en la competición.

El premio de un millón de dólares no solo reconoce el esfuerzo físico y táctico de los jugadores durante la igualdad sin goles ante Irak, sino también destaca el espíritu colectivo que permitió a Arabia Saudita superar a rivales clave en las Eliminatorias.

Ahora, con la mirada puesta en el Mundial, los saudíes no solo aspiran a igualar su mejor actuación de 1994, sino a dejar una marca más profunda en la historia del torneo. La preparación será intensa, con amistosos estratégicos y análisis exhaustivos de rivales, en busca de que la disciplina, la táctica y la entrega que los llevaron hasta Qatar se traduzcan en resultados que trasciendan más allá del simple paso por la fase de grupos.

Los jugadores que cobraron $1.000.000 El último 11 titular: Nawaf Al-Aqidi; Saud Abdulhamid, Jehad Thakri, Hassan Tambakti, Ayman Yahya, Nasser Al-Dawsari, Abdullah Al-Khaibari, Saleh Aboulshamat, Musab Al-Juwayr, Salem Al-Dawsari y Firas Al-Buraikan. Los suplentes: Abdulelah Al-Amri, Saleh Al-Shehri, Nawaf Boushal, Saad Al Mosa, Abdullah Al-Hamdan, Ali Majrashi, Ziyad Al-Johani, Moteb Al-Harbi, Marwan Al-Sahafi, Abdulrahman Al-Sanbi, Mohammed Al Yami y Ali Al-Hassan.