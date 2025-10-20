20 de octubre de 2025 - 19:20

Japón quiere abandonar la confederación de fútbol asiática y crear una nueva confederación

Los Nipones tienen el apoyo para esta revolución en el Fútbol de China, Corea, I Australia. Este modelo se inspira en la división: Conmebol y Concacaf.

Fútbol. Japón fue el primer clasificado al Mundial 2026 de Canadá, Estados Unidos y México

La Japan Football Association (JFA) analiza un cambio histórico en el mapa del fútbol continental: abandonar la Asian Football Confederation (AFC) y fundar una nueva federación que agruparía a los países del Este asiático.

Según distintas fuentes, el malestar que crece en Japón se debe a decisiones del organismo que se consideran profundamente desventajosas para las potencias del Pacífico.

Entre los detonantes del descontento nipón figuran la reforma unilateral del formato de la Liga de Campeones de la AFC tras la retirada del club chino Shandong Taishan, y la designación de Qatar y Arabia Saudita como sedes de la cuarta ronda de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026, situaciones que la JFA entiende como muestras de favoritismo hacia los países del Golfo.

El proyecto que se baraja desde Japón contempla la creación de una nueva federación —apodada “Federación de Asia Oriental”— que reuniría a Japón, Corea del Sur, China, Australia, Vietnam, Indonesia y otros países del este, mientras que los estados del Golfo permanecerían bajo la actual AFC o una entidad aparte. Este modelo se inspira en la división existente en América: Conmebol y Concacaf.

Si llega a concretarse, la salida de Japón —y posibles adhesiones de otros países del Este asiático— marcaría el principio de una transformación profunda en el fútbol de la región.

