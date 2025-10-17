De Mendoza al corazón de España: las Ídolas del Futuro hacen historia en el fútbol femenino

Esta iniciativa es impulsada por Florencia Barbera, jugadora mendocina y creadora del programa , junto a Hat-Trick, marca especializada en la representación de futbolistas.

“Es una inversión muy grande, y también muy necesaria si queremos que el fútbol femenino crezca de verdad. Creo profundamente en el talento que hay en Mendoza y en la importancia de abrir puertas concretas para que nuestras jugadoras tengan oportunidades. No podemos esperar que todo pase mágicamente, hay que construirlo” , explicó Barbera durante la presentación del itinerario.

FÚTBOL FEMENINO. Un sueño. Las jugadores Lupe Marino, Julieta Díaz, Katia Fernández, Antonela Flores y Valentina Basso junto a Florencia Barbera, creadora del programa, Federico Chiapetta, Subsecretario de Deportes y Hebe Casado, vicegobernadora de la provincia y Martín Barbera de Broda.

Florencia Barbera sabe lo que significa representar a Mendoza en el alto rendimiento. Lo vivió como jugadora de hockey, un deporte que, según ella, “te conecta con el mundo mucho más rápido, con estructuras más consolidadas”. Esa experiencia la motivó a crear Ídolas del Futuro: “Vi cómo el deporte puede ser un puente real hacia otros países, otras culturas, otras oportunidades. Sé que en Mendoza hay talento de sobra y sentí la necesidad de hacer algo para que ese talento no se quede en la nada. Ídolas del Futuro nace de esa certeza”.

Durante dos semanas, las jugadoras entrenarán en las instalaciones de Hat-Trick Academy, compartirán sesiones con un entrenador español especializado en fútbol femenino, conocerán estadios icónicos y asistirán al duelo entre España y Suecia por la Nations League en Málaga.

Fútbol Femenino. Florencia Barbera, creadora del programa junto a Federico Chiapetta, Subsecretario de Deportes, durante el anuncio de las jugadoras que viajarán a España a la Hat-Trick Academy.

Cada paso del itinerario fue diseñado para ofrecer una experiencia transformadora, que trasciende lo deportivo y deja un aprendizaje de vida.

De las siete jugadoras seleccionadas, cinco viajarán en esta primera edición, mientras que las dos restantes, Delfina Abarca y Azul Rocamora, lo harán en 2026, debido a lesiones. Todas fueron parte de un exigente proceso de preparación en el Club Los Tordos, donde se entrenaron con un equipo multidisciplinario integrado por profesores, kinesiólogos, nutricionistas y psicólogos.

ÍDOLAS DEL FUTURO FÚTBOL FEMENINO. Autoridades de la provincia de Mendoza junto a las jugadoras seleccionadas que representarán a Mendoza en España. Gentileza: ÍDOLAS DEL FUTURO.

Un puente real entre Mendoza y el mundo

El proyecto cuenta con el acompañamiento del Gobierno de Mendoza, a través de la Subsecretaría de Deportes, que subsidió el costo del viaje de dos de las cinco jugadoras, demostrando su compromiso con el crecimiento del deporte femenino. Al respecto, Federico Chiapetta, subsecretario de Deportes de Mendoza, destacó: “Colaboramos mínimamente comparado con el esfuerzo que hay detrás de este proyecto. Es una propuesta inusual y por eso la valoramos tanto. Generalmente se espera que el Estado financie todo, pero acá fue al revés. Florencia llegó con casi todo cerrado. Eso nos comprometió aún más. El fútbol femenino necesita visibilidad y estas experiencias son las que contagian y abren puertas. Les pedimos a las chicas que devuelvan lo vivido compartiendo esa experiencia con otras jugadoras, porque eso también construye futuro”.

Valores, mérito y proyección

La vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, destacó el valor humano y formativo del programa: “Lo que van a vivir va a marcarles la vida. No solo por lo deportivo, sino por todo lo que van a conocer y aprender. Van a volver distintas y van a poder transferir esa experiencia a otras chicas que sueñan con lo mismo. Desde el gobierno apoyamos lo que tiene que ver con el deporte, la inclusión y el mérito, porque no cualquiera llega hasta acá. Ustedes representan el esfuerzo, el método y la disciplina. Que su experiencia sea exitosa será el éxito también de otras”.

Hat-Trick Academy FÚTBOL FEMENINO. Florencia Barbera junto a las embajadores mendocinas en el estadio Malvinas Argentinas. Gentileza: Ídolas del Futuro.

El impulso del sector privado

El crecimiento de Ídolas del Futuro también fue posible gracias al compromiso del sector privado. Grupo Broda, junto con Supra, Diario Los Andes, Frat, Nipoti, Municipalidad de Las Heras, CEOSA, AMA y otras instituciones acompañan esta iniciativa desde el primer día.

En representación de Broda, Martín Barbera compartió: “Felicitaciones a las chicas y a las familias. Están cumpliendo un sueño que muchos tuvimos alguna vez. Este proyecto es la continuidad de un legado familiar que siempre apostó a crear oportunidades reales. Lo que Florencia Barbera está haciendo hoy con ustedes va a marcar un antes y un después en el deporte mendocino. Tal vez todavía no nos damos cuenta de lo grande que es esto”.

Un sueño colectivo que recién empieza

Ídolas del Futuro es la prueba de que se puede. Que el esfuerzo, la preparación y el acompañamiento adecuado abren caminos reales. El proyecto demuestra que cuando el Estado, el sector privado y las personas que creen en el deporte trabajan juntos, los sueños se convierten en oportunidades concretas. Las jugadoras mendocinas tienen con qué. Y hoy, más que nunca, están listas para demostrarlo en el corazón de España.