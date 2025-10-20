El entrenador de Fútbol Jürgen Klopp aseguró que no es lo mismo crecer en Argentina o Senegal que en Múnich

A un año y medio de su partida del Liverpool, el director técnico de 58 años se convirtió en el Director Global del fútbol de Red Bull y declaró: “Lo que me encantaba de los equipos de fútbol es que yo los trataba, un 50% del tiempo a todos por igual, y el otro 50% según lo que cada uno necesitara, pero siempre frente a los demás compañeros”.

Dirigió a tres argentinos En su carrera como entrenador, el alemán dirigió a tan solo tres argentinos: los delanteros Lucas Barrios y Diego Klimowicz en el Borussia Dortmund de Alemania y al mediocampista Alexis Mac Allister en su última experiencia en Liverpool.

Siguiendo en esta línea, Klopp instaló la polémica con un comentario sobre Argentina: “Eso para que los después no pudieran decir: ‘¿Por qué me tratás así? A él nunca le dirías eso’ No, claro, porque él es de Argentina, creció en una casa sin ventanas, y vos sos de Múnich, donde todo estaba bien. ¿Querés que te trate igual que a él? ¿De verdad? Traer a toda esta gente de distintas partes del mundo y esperar que todos reaccionen igual… es imposible. Crecer en Alemania obviamente es distinto que crecer en Senegal… es diferente.”

“Después todos estamos juntos en el vestuario, y alguien dice: ‘Bueno, esta es la regla para todos’. Y sí, claro, hay cosas básicas: llegar a tiempo, cumplir con lo fácil y todo eso” agregó.