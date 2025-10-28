28 de octubre de 2025 - 19:53

Golf Club Andino: Fabián Díaz, dueño absoluto del Torneo Cabrerizo

GOLF CLUB ANDINO. Buenos scores en el torneo “Pirincho”. Los ganadores: Fabián Díaz, Gabriel Cabrerizo, Gastón Fusi, Osvaldo Orlandi y Perla Agüero.

Fabián Díaz con su tarjeta de 68 golpes netos (2 bajo par), se quedó con el primer puesto entre los caballeros de primera categoría.&nbsp;

Fabián Díaz con su tarjeta de 68 golpes netos (2 bajo par), se quedó con el primer puesto entre los caballeros de primera categoría. 

Foto:

Gentileza: Golf Club Andino.
Los Andes | Gustavo Villarroel
Por Gustavo Villarroel

Leé además

GOLF CLUB ANDINO. Entre las damas, el principal puesto de primera categoría quedó en manos de Cristina Cañada, que totalizó 77 golpes netos, luego de la aplicación del desempate automático (menor hándicap). 

Golf Club Andino: buen nivel y brindis en los links del parque en el Torneo Vilvey

Por Gustavo Villarroel
LIGA NACIONAL DE BÁSQUET FEMENINA. Chañares pegó de entrada y se quedó con la victoria ante San José. 

Básquet: San José perdió por Chañares por la Liga Nacional Femenina

Por Gustavo Villarroel

Cabe destacar que esta competencia fue creada en homenaje a quien fuera un entusiasta deportista de nuestra provincia, además de pertenecer a una larga lista de destacados dirigentes de la tradicional entidad, señera del golf de nuestra provincia.

Gabriel Cabrerizo
GOLF CLUB ANDINO. En segunda de caballeros, Gabriel Cabrerizo (hijo del recordado &ldquo;Pirincho&rdquo;), fue el ganador, con un neto de 70 golpes.&nbsp;

GOLF CLUB ANDINO. En segunda de caballeros, Gabriel Cabrerizo (hijo del recordado “Pirincho”), fue el ganador, con un neto de 70 golpes.

En la oportunidad, se destacó el triunfo de Fabián Díaz, que con su tarjeta de 68 golpes netos (2 bajo par), se quedó con el primer puesto entre los caballeros de primera categoría, mientras que Carlos Riveros fue segundo, con un score de 73 golpes.

Gastón Fusi.
GOLF CLUB ANDINO. Gast&oacute;n Fusi finaliz&oacute; su recorrido con un neto de 70 golpes para ganar en tercera de caballeros.&nbsp;

GOLF CLUB ANDINO. Gastón Fusi finalizó su recorrido con un neto de 70 golpes para ganar en tercera de caballeros.

Entre los caballeros senior (jugadores mayores de 55 años de edad), el ganador resultó Osvaldo Orlandi, quien se impuso con un neto de 65 golpes (5 bajo par); mientras que Gonzalo Ortiz Maldonado culminó segundo, con un neto de 67 golpes (3 bajo par).

Finalmente entre las damas, el primer puesto correspondió a Perla Agüero, luego de la aplicación del desempate automático, relegando al segundo puesto a Nancy Alonso. Ambas jugadoras finalizaron su recorrido con un neto de 71 golpes.

Golf Club Andino: todos los resultados del Torneo Cabrerizo

Caballeros +5 a 9: 1) Fabián Díaz, 68; 2) Carlos Riveros, 73.

Caballeros 9.1 a 19: 1) Gabriel Cabrerizo, 70; 2) Rodolfo Sánchez, 70.

Caballeros 19.1 a 54: 1) Gastón Fusi, 70; 2) Juan J. Vilapriño, 72.

Caballeros senior: 1) Osvaldo Orlandi, 65; 2) Gonzalo Ortiz Maldonado, 67.

Damas +5 a 54: 1) Perla Agüero, 71; 2) Nancy Alonso, 71.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Tenis. Camilo Ugo Carabelli dejó fuera a Tomás Etcheverry

Tenis: Ugo Carabelli le ganó el duelo de argentinos a Etcheverry en el Masters 1000 de París

Por Gonzalo Tapia
Fútbol. Claudio Tapia, presidente de la AFA que presentó la nueva casa de altos estudios

Fútbol: AFA aprobó la creación de la "UnAFA", la universidad destinada a dirigentes, futbolistas y árbitros

Por Gonzalo Tapia
útbol. mauricio Pellegrino, el mejor del mes.

Mauricio Pellegrino, elegido Mejor Director Técnico del mes en el mundo del fútbol

Por Gonzalo Tapia
IFAB planea cambios en el mundo del fútbol

El fútbol que se viene: más intervención del VAR y sanciones por pérdida de tiempo

Por Emanuel Cenci