Golf Club Andino: Fabián Díaz, dueño absoluto del Torneo Cabrerizo

Golf Club Andino: buen nivel y brindis en los links del parque en el Torneo Vilvey

Cabe destacar que esta competencia fue creada en homenaje a quien fuera un entusiasta deportista de nuestra provincia, además de pertenecer a una larga lista de destacados dirigentes de la tradicional entidad, señera del golf de nuestra provincia.

En la oportunidad, se destacó el triunfo de Fabián Díaz, que con su tarjeta de 68 golpes netos (2 bajo par), se quedó con el primer puesto entre los caballeros de primera categoría , mientras que Carlos Riveros fue segundo , con un score de 73 golpes.

En segunda de caballeros, Gabriel Cabrerizo (hijo del recordado “Pirincho”), fue el ganador, con un neto de 70 golpes, superando a Rodolfo Sánchez, por desempate automático (menor hándicap), quien también totalizó 70 netos.

Gastón Fusi finalizó su recorrido con un neto de 70 golpes para ganar en tercera de caballeros , siendo secundado por Juan José Vilapriño, que completó su jornada con 72 netos.

Entre los caballeros senior (jugadores mayores de 55 años de edad), el ganador resultó Osvaldo Orlandi, quien se impuso con un neto de 65 golpes (5 bajo par); mientras que Gonzalo Ortiz Maldonado culminó segundo, con un neto de 67 golpes (3 bajo par).

Finalmente entre las damas, el primer puesto correspondió a Perla Agüero, luego de la aplicación del desempate automático, relegando al segundo puesto a Nancy Alonso. Ambas jugadoras finalizaron su recorrido con un neto de 71 golpes.

Golf Club Andino: todos los resultados del Torneo Cabrerizo

Caballeros +5 a 9: 1) Fabián Díaz, 68; 2) Carlos Riveros, 73.

Caballeros 9.1 a 19: 1) Gabriel Cabrerizo, 70; 2) Rodolfo Sánchez, 70.

Caballeros 19.1 a 54: 1) Gastón Fusi, 70; 2) Juan J. Vilapriño, 72.

Caballeros senior: 1) Osvaldo Orlandi, 65; 2) Gonzalo Ortiz Maldonado, 67.

Damas +5 a 54: 1) Perla Agüero, 71; 2) Nancy Alonso, 71.