Golf Club Andino: buen nivel y brindis en los links del parque en el Torneo Vilvey

Se disputó la segunda edición del Torneo Vilvey Turismo en el histórico Golf Club Andino . Conocé todos los ganadores.

GOLF CLUB ANDINO. Entre las damas, el principal puesto de primera categoría quedó en manos de Cristina Cañada, que totalizó 77 golpes netos, luego de la aplicación del desempate automático (menor hándicap).

Continuando con la programación de la presente temporada en el Golf Club Andino, se disputó la segunda edición del Torneo Vilvey Turismo, el cual fue programado en la distancia de 18 hoyos, bajo la modalidad de medal play.

Muy buena concurrencia contó la propuesta de las autoridades del Andino, durante la cual se logró apreciar un alto nivel de juego, especialmente por parte de los ganadores de cada categoría, y lo señalado se evidenció en el triunfo de Daniel Fuenzalida, quien se quedó con el primer puesto en primera, con una tarjeta de 69 golpes netos (1 bajo par), siendo escoltado por Carlos Riveros, que totalizó una ronda de 73 golpes.

Horacio Altieri se quedó con el principal puesto entre los caballeros de segunda, luego de presentar un acumulado de 69 netos (1 bajo par), mientras que en segundo lugar quedó Jerónimo Gil Di Paola, con un neto de 70 golpes.

Entre los caballeros de tercera categoría, el ganador fue Gabriel Reboredo, quien finalizó su recorrido con un neto de 71 golpes, siendo secundado por Juan Bodoc, quien totalizó 74 golpes para su jornada.

Héctor Uano, con un neto de 69 golpes (1 bajo par), se quedó con el primer puesto entre los caballeros senior (jugadores mayores de 55 años de edad): mientras que Diego Boulin finalizó segundo, con un total de 71 golpes.