Con rotundo éxito se realizó el Torneo Social en el Golf Club Andino

Con scores bajo par, se jugó un nuevo Torneo Social en el Golf Club Andino. Contó con la presencia de destacados deportistas locales.

El Club Andino volvió a vibrar junto al mejor golf local

El Club Andino volvió a vibrar junto al mejor golf local

GOLF CLUB ANDINO. Entre los caballeros de segunda, el ganador fue David Currenti, que lo hizo con un score de 71 golpes para su recorrido. 

Lo destacable en la oportunidad, fue el muy excelente nivel de juego por parte de los protagonistas, lo cual quedó reflejado en los resultados finales, donde los primeros puestos, como así los segundos, todos fueron logrados con scores que no superaron el par de la cancha.

Y lo mencionado se inició en primera categoría de caballeros, donde Horacio Altieri sumó un lauro más a su ya rico historial, para quedarse con el primer puesto, tras presentar una tarjeta de 69 golpes (1 bajo par), mientras que el segundo puesto fue de Fabián Díaz, que totalizó 70 golpes para su recorrido.

Valent&iacute;n Lozano, uno de los puntos altos en el Golf Club Andino

Valentín Lozano, uno de los puntos altos en el Golf Club Andino

El primer puesto de segunda categoría quedó en manos de Valentín Lozano, luego de finalizar su jornada con 68 netos (2 bajo par), siendo escoltado por Juan José Vilapriño, con 69 golpes (1 bajo par).

Entre los caballeros senior (mayores de 55 años de edad), el ganador resultó Alberto Waisman, luego de la aplicación del desempate automático, relegando al segundo puesto a Arnaldo Gómez, donde ambos presentaron tarjetas de 66 golpes netos (6 bajo par).

Finalmente entre las damas, que compitieron en categoría única, la ganadora resultó Claudia Ledesma, quien totalizó 66 golpes netos para su jornada (4 bajo par), Mientras que en segundo lugar quedó Bettina Formica, con un neto de 67 golpes (3 bajo par).

Resultados del Torneo Social de Golf Club Andino:

Caballeros +5 a 18: 1) Horacio Altieri, 69; 2) Fabián Díaz, 70.

Caballeros 19 a 54: 1) Valentín Lozano, 68; 2) Juan José Vilapriño, 69.

Caballeros senior +5 a 54: 1) Alberto Waisman, 66; 2) Arnaldo Gómez, 66.

Damas +5 a 54: 1) Claudia Ledesma, 66; 2) Bettina Formica, 67.

