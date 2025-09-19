Con rotundo éxito se realizó el Torneo Social en el Golf Club Andino

Con scores bajo par, se jugó un nuevo Torneo Social en el Golf Club Andino. Contó con la presencia de destacados deportistas locales.

Con una participación muy importante, que rondó el centenar de jugadores, se vivió una intensa jornada en los links del Golf Club Andino, donde se puso en disputa un Torneo Social de Golf, el cual fue programado en la distancia de 18 hoyos, bajo la modalidad de medal play.

Lo destacable en la oportunidad, fue el muy excelente nivel de juego por parte de los protagonistas, lo cual quedó reflejado en los resultados finales, donde los primeros puestos, como así los segundos, todos fueron logrados con scores que no superaron el par de la cancha.

Y lo mencionado se inició en primera categoría de caballeros, donde Horacio Altieri sumó un lauro más a su ya rico historial, para quedarse con el primer puesto, tras presentar una tarjeta de 69 golpes (1 bajo par), mientras que el segundo puesto fue de Fabián Díaz, que totalizó 70 golpes para su recorrido.

El primer puesto de segunda categoría quedó en manos de Valentín Lozano, luego de finalizar su jornada con 68 netos (2 bajo par), siendo escoltado por Juan José Vilapriño, con 69 golpes (1 bajo par).

Entre los caballeros senior (mayores de 55 años de edad), el ganador resultó Alberto Waisman, luego de la aplicación del desempate automático, relegando al segundo puesto a Arnaldo Gómez, donde ambos presentaron tarjetas de 66 golpes netos (6 bajo par).