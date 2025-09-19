19 de septiembre de 2025 - 17:34

CONMEBOL dio marcha atrás con la sanción a un elenco de Brasil y le perdonó una expulsión

El ente rector del fútbol de Sudamérica decidió no contar la tarjeta roja a Gonzalo Plata del Flamengo, en el marco de la Copa Libertadores

Andrés Rojas mostró la roja, pero CONMEBOL la anuló

Andrés Rojas mostró la roja, pero CONMEBOL la anuló

Foto:

Reuters
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Apenas unas horas después de la discutida expulsión sufrida por el ecuatoriano Gonzalo Plata en el duelo entre Flamengo y Estudiantes de La Plata por la Copa Libertadores, CONMEBOL le dio la razón al reclamo brasileño y retiró la expulsión. Así, el futbolista podrá estar en la revancha.

Leé además

Julio Vaccari renunció como DT de Independiente

Independiente va por DT campeones: estos son los principales candidatos a reemplazar a Vaccari

Por Cristian Reta
Javier Mascherano y Lionel Messi, dos referentes argentinos en el Inter Miami

Javier Mascherano se sinceró sobre el futuro de Lionel Messi: "No soy quien debe anunciarlo"

Por Redacción Deportes

La decisión fue dada a conocer a través de las redes sociales del Fla, luego de haber recibido la confirmación de parte de la Confederación. “A través de un oficio enviado en la primera tarde de este viernes (19), retiró el castigo aplicado al delantero Gonzalo Plata por la segunda tarjeta amarilla”, indicaron.

Embed

De esta manera, la polémica expulsión del futbolista por parte del árbitro colombiano Andrés Rojas quedó sin efecto, y podrá estar sin inconvenientes en el duelo de vuelta que se desarrollará en La Plata.

El fuerte descargo de Flamengo contra el arbitro:

image
Gonzalo Plata finalmente podr&aacute; estar en la revancha entre Estudiantes de La Plata y Flamengo

Gonzalo Plata finalmente podrá estar en la revancha entre Estudiantes de La Plata y Flamengo

Cabe destacar que, luego de finalizado el partido, Flamengo había presentado un durísimo descargo contra el juez principal Rojas, a quién trató de sesgado, y de favorecer a Estudiantes.

En dicho comunicado, el elenco de Brasil expresó: "Lo que vimos en la cancha, liderado por el árbitro colombiano Andrés Rojas, fue un desfile de errores y decisiones que desbordaron los límites del error humano, revelando conductas sesgadas, con trato diferenciado para los dos equipos, comprometiendo directamente el resultado deportivo y la credibilidad de la competición".

Además, aseguraron que la utilización de las amonestaciones condicionó el trámite. "Las imágenes del partido son claras e indiscutibles, revelando la magnitud de los errores cometidos. Las faltas anuladas y las tarjetas amarillas desproporcionadas contra Flamengo revelan el desequilibrio en las decisiones arbitrales, que favorecen al equipo visitante", contaron.

Finalmente, Flamengo había asegurado que el gol del Pincha debía ser anulado, y que no se trató de un simple error. "La concesión de un gol irregular a Estudiantes, tras un toque en el brazo abierto del delantero, quien extendió su área más allá de su rango natural de movimiento, agrava aún más la situación. Situaciones como estas no pueden considerarse simples errores, sino un ataque directo a la integridad del torneo".

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

river plate apuesta todo a la copa e ira con suplentes y debutantes a tucuman

River Plate apuesta todo a la Copa e irá con suplentes y debutantes a Tucumán

Por Redacción Deportes
Miguel Ángel Russo encontró el reemplazante de Edinson Cavani

Miguel Ángel Russo ya tiene al reemplazante de Edinson Cavani

Por Redacción Deportes
Independiente Rivadavia tras a última práctica en el Gargantini emprendió su viaje a Santa Fe, donde mañana enfrentará al puntero, Unión. 

Liga Profesional: Independiente Rivadavia se mide con el líder Unión: hora, TV, formaciones

Por Sergio Faria
alejandro garnacho y un partido mas que especial contra su ex equipo

Alejandro Garnacho y un partido más que especial contra su ex equipo

Por Redacción Deportes