CONMEBOL dio marcha atrás con la sanción a un elenco de Brasil y le perdonó una expulsión

Apenas unas horas después de la discutida expulsión sufrida por el ecuatoriano Gonzalo Plata en el duelo entre Flamengo y Estudiantes de La Plata por la Copa Libertadores , CONMEBOL le dio la razón al reclamo brasileño y retiró la expulsión. Así, el futbolista podrá estar en la revancha.

La decisión fue dada a conocer a través de las redes sociales del Fla, luego de haber recibido la confirmación de parte de la Confederación. “ A través de un oficio enviado en la primera tarde de este viernes (19), retiró el castigo aplicado al delantero Gonzalo Plata por la segunda tarjeta amarilla”, indicaron.

De esta manera, la polémica expulsión del futbolista por parte del árbitro colombiano Andrés Rojas quedó sin efecto, y podrá estar sin inconvenientes en el duelo de vuelta que se desarrollará en La Plata.

Cabe destacar que, luego de finalizado el partido , Flamengo había presentado un durísimo descargo contra el juez principal Rojas , a quién trató de sesgado, y de favorecer a Estudiantes.

En dicho comunicado, el elenco de Brasil expresó: "Lo que vimos en la cancha, liderado por el árbitro colombiano Andrés Rojas, fue un desfile de errores y decisiones que desbordaron los límites del error humano, revelando conductas sesgadas, con trato diferenciado para los dos equipos , comprometiendo directamente el resultado deportivo y la credibilidad de la competición".

Además, aseguraron que la utilización de las amonestaciones condicionó el trámite. "Las imágenes del partido son claras e indiscutibles, revelando la magnitud de los errores cometidos. Las faltas anuladas y las tarjetas amarillas desproporcionadas contra Flamengo revelan el desequilibrio en las decisiones arbitrales, que favorecen al equipo visitante", contaron.

Finalmente, Flamengo había asegurado que el gol del Pincha debía ser anulado, y que no se trató de un simple error. "La concesión de un gol irregular a Estudiantes, tras un toque en el brazo abierto del delantero, quien extendió su área más allá de su rango natural de movimiento, agrava aún más la situación. Situaciones como estas no pueden considerarse simples errores, sino un ataque directo a la integridad del torneo".