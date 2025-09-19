Javier Mascherano se sinceró sobre el futuro de Lionel Messi: "No soy quien debe anunciarlo"

El astro argentino Lionel Messi continúa negociando la extensión de su contrato con Inter Miami, donde su DT Javier Mascherano ya sueña.

La renovación contractual de Lionel Messi con Inter Miami mantiene expectante a toda la Major League Soccer (MLS) y al mundo del fútbol. En la antesala del partido de este sábado ante DC United, Javier Mascherano se refirió al tema y dejó entrever que el anuncio está cerca.

Javier Mascherano sueña con seguir dirigiendo a Messi: image En conferencia de prensa previo al duelo por la liga local, el Jefecito deseó que la continuidad de Messi se resuelva pronto. “No soy yo quien debe anunciar esta noticia, pero espero que sea pronto. Sería una gran noticia, no solo para el club, sino para la MLS en general”, sostuvo.

Luego, se mostró ilusionado con lo que significaría para el fútbol de Estados Unidos que el mejor jugador del mundo continúe hasta su retiro. “Si eso sucede, sería una gran noticia para el fútbol en Estados Unidos en general, poder beneficiarse de ello durante un período de tiempo más largo”, pensó Mascherano.

El astro argentino, que arrastra algunos problemas físicos en las últimas semanas, volvería a ser titular este sábado desde las 20:30hs en el Chase Stadium, cuando Inter Miami reciba a DC United. La expectativa por verlo en cancha se suma al clima de esperanza por la inminente oficialización de su nuevo vínculo con la franquicia de Florida.

Lionel Messi habría llegado a un acuerdo con el Inter Miami: Lionel Messi, capitán del Inter Miami y de la Selección Argentina Lionel Messi, capitán del Inter Miami y de la Selección Argentina Según contó el Miami Herald, tras meses de negociaciones, Messi habría acordado los términos de un contrato de varios años de extensión, que sería el último de su carrera profesional. De concretarse, sería prácticamente un hecho que la despedida del fútbol profesional del crack sea en Norteamérica.