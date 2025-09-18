Lionel Messi y una decisión que mantiene en vilo al fútbol mundial

Lionel Messi vuelve a ser protagonista, pero esta vez fuera de la cancha. Desde hace semanas circulan versiones sobre su continuidad en el Inter Miami de la MLS, lo cual genera expectativa en fanáticos y especialistas. Aún sin declaraciones oficiales, fuentes cercanas al jugador aseguran que las conversaciones con su club avanzan y podrían ocurrir decisiones trascendentales en breve.
Según Bolavip, Messi sellaría su continuidad en Las Garzas, con un contrato multianual, lo que le daría flexibilidad para interrumpir el vínculo si lo considera necesario. La medida busca equilibrar los intereses del club con la libertad del jugador de evaluar su futuro año a año.
Lionel Messi, capitán del Inter Miami y de la Selección Argentina
Recordemos que en 2022, Messi firmó con Inter Miami en un acuerdo que lo convirtió en la figura central de la franquicia de Florida. Desde entonces, el argentino se consolidó como el eje deportivo y comercial del club, aportando goles y protagonismo en la MLS.
Los números de Lionel Messi en el Inter Miami y su futuro lejos del fútbol
Messi se transformó en el máximo goleador histórico del Inter Miami. El astro rosarino acumula 20 goles y 11 asistencias en la presente temporada de la MLS, para un total de 28 goles y 13 asistencias en todas las competiciones en lo que va del año 2025.
Lionel Messi, estrella del Inter Miami
Lo cierto es que las definiciones sobre su contrato no aquejan al futbolista, quien tiene claro lo que hará una vez retirado de la actividad profesional. El propio Messi había declarado en 2020 que, una vez retirado, seguiría ligado al mundo del fútbol: “Haré algo relacionado con el fútbol, aunque no de entrenador. No me veo de técnico, pero sí me gustaría ser director deportivo y ahí sí traer los jugadores que yo quiera”, fueron sus palabras y el Inter Miami parece el lugar ideal para construir este camino.