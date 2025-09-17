Tristeza en el fútbol: murió un jugador serbio minutos después de anotar un gol

Se trata del exfutbolista del Estrella Roja, Dejan Milovanovic, quien a sus 41 años se desplomó en una cancha de Serbia y no pudo ser reanimado.

El fútbol serbio atraviesa horas de luto tras la repentina muerte de Dejan Milovanovic, exjugador profesional y figura del Estrella Roja de Belgrado. El mediocampista de 41 años falleció el martes por la noche durante un partido de veteranos en la capital balcánica, apenas minutos después de haber marcado un gol.

Según informó la prensa local, Milovanovic anotó y, poco tiempo después, se desplomó en el terreno de juego. La ambulancia ingresó de inmediato al campo y el cuerpo médico intentó reanimarlo durante más de una hora. Pese a los esfuerzos, el exfutbolista no pudo ser salvado y murió a causa de un infarto.

Repercusiones en el fútbol serbio La liga de veteranos en la que participaba emitió un comunicado confirmando el fallecimiento y resolvió suspender la jornada programada para el 18 de septiembre en señal de respeto.

Por su parte, el Estrella Roja de Belgrado, club en el que Milovanovic fue capitán y referente, despidió a su exjugador con un mensaje en el que destacó su entrega y su amor por los colores: “Un luchador y un maestro del fútbol”.

Quién fue Dejan Milovanovic, estrella del fútbol de Serbia Formado en la cantera del Estrella Roja, Milovanovic tuvo una extensa carrera que lo llevó al Lens de Francia y al Panionios de Grecia. También vistió la camiseta de Serbia en la selección mayor en 2008, y previamente había sido parte del combinado Sub-21 en torneos europeos y formó parte de Serbia y Montenegro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004.

El fútbol serbio lo recuerda como un volante de carácter, dueño de una pegada potente y con liderazgo dentro del campo de juego. "Dejan amaba el fútbol y al Estrella Roja por encima de todo. Se recordará que fue en el campo donde dejó de latir el corazón de un auténtico ícono del Red Star, un luchador y un maestro del fútbol. Deki, gracias por cada gol, cada centro, cada duelo ganado, cada balón interceptado, cada trofeo y cada doble corona", expresó el Estrella Roja, a través de un comunicado en sus redes sociales.