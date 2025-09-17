Colapinto y dos más: qué dijo Flavio Briatore sobre los candidatos a ser el segundo piloto de Alpine en 2026

El asesor deportivo de la escudería francesa dio los nombres de los pilotos que evaluará para acompañar a Pierre Gasly en la próxima temporada.

Alpine vive uno de sus peores años en la Fórmula 1 y uno de los motivos se debe a que el equipo asesorado por Flavio Briatore le dio prioridad de trabajo e inversión al monoplaza del año próximo, por lo que el A525 no tendrá mejoras y Franco Colapinto seguirá conduciendo el peor auto de la actual parrilla.

Lo cierto es que uno de los grandes interrogantes de la marca deportiva de Renault pasa por quien ocupará la segunda butaca en el 2026, teniendo e cuenta que Pierre Gasly está confirmado hasta 2028.

alpine dupla Pierre Gasly y Franco Colapinto, pilotos de Alpine Internet Flavio Briatore tiene tres candidatos a ser el segundo piloto de Alpine en 2026 El segundo asiento de Alpine es ocupado por un sólido Franco Colapinto, quien ha recuperado confianza y necesita buenos resultados para ser el dueño indiscutido de una de las 22 plazas de la F1.

En diálogo con el medio especializado Auto Motor und Sport (AMUS), Briatore se encargó de desmentir algunos rumores que vinculaban a pilotos como Sergio Pérez, Valtteri Bottas y Mick Schumacher a la marca. Además, dio indicios de cómo será el proceso de selección del segundo corredor de Alpine para 2026.

Flavio Briatore - Franco Colapinto Flavio Briatore respaldó a Franco Colapinto “Quiero ver cómo rinden nuestros jóvenes pilotos lo que resta de temporada. Tenemos a Colapinto, a Paul Aron y también volveremos a probar con Jack Doohan”, dijo el empresario italiano para confirmar que los tres seguirán ligados a la escudería, pese a que uno solo de ellos acompañará a Pierre Gasly en la alineación titular del año que viene.