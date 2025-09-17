17 de septiembre de 2025 - 09:57

Colapinto y dos más: qué dijo Flavio Briatore sobre los candidatos a ser el segundo piloto de Alpine en 2026

El asesor deportivo de la escudería francesa dio los nombres de los pilotos que evaluará para acompañar a Pierre Gasly en la próxima temporada.

Franco Colapinto tiene competencia por el segundo asiento de Alpine

Franco Colapinto tiene competencia por el segundo asiento de Alpine

Foto:

Por Cristian Reta

Leé además

Tenis. El tenista nacional: Thiago Tirante

Una jornada gloriosa e histórica para el tenis nacional

Por Gonzalo Tapia
Nehuén Pérez sufrió la rotura del tendón de Aquiles y sería una de las bajas para Scaloni

Fue convocado por Scaloni, se rompió el tendón de Aquiles y se perdería el Mundial 2026

Por Cristian Reta

Lo cierto es que uno de los grandes interrogantes de la marca deportiva de Renault pasa por quien ocupará la segunda butaca en el 2026, teniendo e cuenta que Pierre Gasly está confirmado hasta 2028.

alpine dupla
Pierre Gasly y Franco Colapinto, pilotos de Alpine

Pierre Gasly y Franco Colapinto, pilotos de Alpine

Flavio Briatore tiene tres candidatos a ser el segundo piloto de Alpine en 2026

El segundo asiento de Alpine es ocupado por un sólido Franco Colapinto, quien ha recuperado confianza y necesita buenos resultados para ser el dueño indiscutido de una de las 22 plazas de la F1.

En diálogo con el medio especializado Auto Motor und Sport (AMUS), Briatore se encargó de desmentir algunos rumores que vinculaban a pilotos como Sergio Pérez, Valtteri Bottas y Mick Schumacher a la marca. Además, dio indicios de cómo será el proceso de selección del segundo corredor de Alpine para 2026.

Flavio Briatore - Franco Colapinto
Flavio Briatore respaldó a Franco Colapinto

Flavio Briatore respaldó a Franco Colapinto

“Quiero ver cómo rinden nuestros jóvenes pilotos lo que resta de temporada. Tenemos a Colapinto, a Paul Aron y también volveremos a probar con Jack Doohan”, dijo el empresario italiano para confirmar que los tres seguirán ligados a la escudería, pese a que uno solo de ellos acompañará a Pierre Gasly en la alineación titular del año que viene.

Luego, Briatore analizó a sus pilotos: “Doohan tuvo demasiados accidentes. Colapinto también fue decepcionante al principio. Pensábamos que rendiría mejor. Ahora está agarrando ritmo poco a poco. Conoce mejor el coche y se siente más cómodo”, explicó el directivo italiano.

Flavio Briatore habló sobre la salida de Jack Doohan
Flavio Briatore y Jack Doohan

Flavio Briatore y Jack Doohan

Recordemos que Briatore aseguró que la decisión final será comunicada entre octubre y noviembre, aproximadamente mientras se celebre el Gran Premio de Brasil en Interlagos.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Violencia en la Liga Mendocina

Polémica en la Liga Mendocina: la grave agresión a un jugador de la UNCuyo que deja secuelas físicas y sanción

Por Cristian Reta
Ryo Hirakawa, expiloto de Alpine y actual reserva de Haas

Se fue de Alpine antes del ascenso de Colapinto, es reserva de otro equipo y podría tener su gran chance en F1

Por Cristian Reta
Franco Colapinto, piloto de Alpine

Franco Colapinto en riesgo de penalización en su próxima carrera con Alpine

Por Cristian Reta
Flavio Briatore, una figura clave en el presente de Alpine, respaldó públicamente la continuidad de sus dos pilotos para 2026: “El equipo necesita estabilidad, dijo.

Franco Colapinto se afianza en Alpine y su continuidad para 2026 está cada vez más cerca

Por Redacción Deportes