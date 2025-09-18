18 de septiembre de 2025 - 10:09

Argentina dejó afuera al bicampeón olímpico: venció a Francia 3-2 y se metió en octavos del Mundial de vóley

La Selección argentina de vóley derrotó a Francia en el Mundial de Filipinas 2025 y se aseguró un lugar en los octavos de final.

Foto:

Por Cristian Reta

La Selección argentina de vóley masculino consiguió una espectacular victoria en el Mundial de Filipinas 2025. En el Coliseo Smart Araneta de Quezón City, el equipo nacional derrotó a Francia por 3-2 y selló su clasificación a los octavos de final del certamen.

El resultado se resolvió con parciales de 28-26, 25-23, 21-25, 20-25 y 15-12, en un partido cargado de tensión que se extendió al tie break. Con este triunfo, Argentina cerró la fase de grupos con tres victorias y dejó en el camino al bicampeón olímpico.

Así fue la resonante victoria de la Selección argentina de vóley

El desarrollo del encuentro tuvo un inicio favorable para los dirigidos por Marcelo Méndez, que se llevaron los dos primeros sets. Sin embargo, el conjunto francés reaccionó y forzó el desempate tras imponerse en el tercero y cuarto parcial. En el quinto, Argentina mostró solidez en saque y defensa para quedarse con el partido.

Luciano Vicentín fue uno de los jugadores más destacados de la noche, aportando puntos clave en ataque. También se lucieron Luciano Palonsky y Agustín Loser, fundamentales en bloqueo y recepción. “Le ganamos a un rival durísimo, pero sabíamos que teníamos nuestras chances”, expresó Vicentín tras el triunfo.

La importancia y magnitud de esta victoria quedó reflejada en el rival derrotado, ya que Francia, que había llegado como campeón olímpico en Tokio 2021 y París 2024, no logró superar la fase de grupos. La derrota frente a Finlandia en la segunda fecha lo dejó con margen mínimo de error, y la caída ante Argentina selló su eliminación.

Por su parte, el seleccionado nacional llegó a este duelo decisivo con dos victorias: primero frente a Corea del Sur y luego contra Finlandia. Con la tercera victoria, aseguró su pase a octavos y lo hizo en la primera posición del Grupo C.

La agenda del Mundial continuará con los cruces eliminatorios. Argentina ya se metió entre los 16 mejores y espera rival para su próximo compromiso en Filipinas.

