19 de septiembre de 2025 - 18:34

River Plate apuesta todo a la Copa e irá con suplentes y debutantes a Tucumán

El técnico de River Plate, Marcelo Gallardo, se apoya en la rotación por la Liga Profesional para buscar la remontada en Brasil.

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

El partido ante Atlético Tucumán de este fin de semana no es más que una molestia para River Plate, que sólo piensa en continuar con vida en el plano continental. Por ese motivo, el entrenador Marcelo Gallardo diagramó un once inicial cargado de suplentes para evitar contratiempos en la Liga Profesional.

Marcelo Gallardo lo sabe, y por eso no quiere tentar a la mala suerte. En las prácticas de fútbol de esta semana, decidió que ninguno de los que pueden sumar minutos importantes frente al Verdao se vean involucrados en el choque con Atlético Tucumán de este sábado por la noche.

De la rotación no se salvará ninguno. Ni siquiera Franco Armani estará debajo de los tres palos, y le dejará su lugar a Jeremías Ledesma. Luego, los únicos nombres que habitualmente pelean por la titularidad (aunque desde atrás en los últimos tiempos) y aparecen en el once son Santiago Lencina, Matías Galarza, y Miguel Ángel Borja.

Atlético Tucumán también será una buena chance para ver a juveniles con futuros promisorios. Por ese motivo, en la formación figuran Ulises Giménez, Agustín De La Cuesta, Juan Cruz Meza, y Bautista Dadín. Además, será la primera convocatoria del lateral diestro de 19 años Agustín Obregón, y del mediocampista Thiago Acosta, de 20 años.

Así, el Muñeco bajó el mensaje: lo que importa realmente en el futuro inmediato es el miércoles ante Palmeiras. Allí, en la Copa Libertadores, River se jugará lo que resta del año.

Los once de Marcelo Gallardo ante Atlético Tucumán:

En síntesis, la formación que planea el entrenador para visitar al Decano este sábado a las 21.15 horas es: Jeremías Ledesma; Fabricio Bustos, Sebastián Boselli, Ulises Giménez, Milton Casco; Santiago Lencina, Agustín De La Cuesta, Juan Cruz Meza, Matías Galarza; Miguel Borja y Bautista Dadín.

