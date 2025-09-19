Liga Profesional: Independiente Rivadavia se mide con el líder Unión: hora, TV, formaciones

Este sábado, en el estadio 15 de Abril, visitarán al Tatengue, puntero de la zona A, en uno de los encuentros correspondiente a la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Independiente Rivadavia tras a última práctica en el Gargantini emprendió su viaje a Santa Fe, donde mañana enfrentará al puntero, Unión.

Luego de su última práctica en el estadio Bautista Gargantini, Independiente Rivadavia emprendió viaje a Santa Fe, donde este sábado desde las 16.45 enfrentará al puntero de la Zona A, Unión, en uno de los partidos destacados de la novena fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro, que contará con el arbitraje de Pablo Echavarría, se jugará en el estadio 15 de Abril y podrá seguirse en vivo a través de la señal TNT Sports Premium.

El equipo dirigido por Alfredo Berti afrontará su segundo compromiso consecutivo como visitante, tras la ajustada derrota por 1 a 0 ante Lanús. Pese a la caída, el DT valoró el rendimiento de sus dirigidos: “Jugamos un buen partido, como lo venimos haciendo. Tuvimos algunos descuidos que nos costaron el gol, y en el primer tiempo generamos chances que no supimos aprovechar. En general, el equipo está bien. Tuvimos una buena semana de trabajo y vamos a Santa Fe a buscar el triunfo”, expresó el entrenador rosarino, conocedor del rival y del escenario.

image Un gran año para la Lepra La Lepra mendocina transita una temporada muy positiva en este tercer ciclo de Berti al frente del equipo. La clasificación histórica a semifinales de la Copa Argentina, tras eliminar a Tigre, ha sido un espaldarazo anímico y deportivo para un plantel que sueña con pelear grandes cosas.

“Está siendo un año de sensaciones muy lindas. Aún nos quedan muchos partidos por disputar y copas por pelear. Ante Unión será un partido muy exigente. Tenemos que ser inteligentes y buscar traernos los tres puntos. Este equipo no va a cambiar su identidad y es fuerte desde el perfil bajo”, remarcó Berti, con orgullo por el compromiso de sus dirigidos.