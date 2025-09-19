Mundial de Atletismo 2025: Noah Lyles arrasa en Tokio y reafirma su reinado

La hegemonía de Noah Lyles en los 200 metros volvió a quedar confirmada en el Mundial de Atletismo de Tokio 2025. El velocista estadounidense sumó su cuarto título planetario en la distancia, con una actuación sólida y determinante que lo consagra como el gran referente actual de la velocidad . Lyles cruzó la meta en 19.52 segundos, en una final vibrante que reunió a varios de los nombres más destacados del atletismo contemporáneo.

El podio tuvo un marcado protagonismo norteamericano. Kenny Bednarek, compatriota de Lyles, se colgó la medalla de plata tras una excelente performance de 19.58 segundo s, su mejor marca de la temporada. El bronce quedó para el joven jamaiquino Levell, que logró un registro personal de 19.64 segundos y dio un paso importante en su carrera internacional.

La gran sorpresa de la jornada fue la ausencia de Letsile Tebogo entre los medallistas. El botsuano, campeón olímpico y uno de los favoritos en la previa, finalizó cuarto con 19.65 segundos, apenas un suspiro detrás del tercer puesto. “ Esto también es parte del deporte. Se gana y se pierde . Hoy me tocó aprender, y me voy con la tranquilidad de estar sano y con ganas de volver más fuerte”, dijo Tebogo tras la competencia, destacando las dificultades físicas que atravesó durante la temporada.

El resto de los finalistas fueron Zharnel Hughes (Reino Unido), Alexander Ogando (República Dominicana), Tapiwanashe Makarawu (Zimbabue) y Sinesipho Dambile (Sudáfrica) . Varios de ellos también registraron sus mejores marcas del año, lo que demuestra el altísimo nivel de la final.

Con este nuevo oro, Lyles igualó la histórica marca de Usain Bolt en mundiales de 200 metros: cuatro títulos. El jamaiquino logró sus conquistas en Daegu 2011, Moscú 2013 y Pekín 2015, luego de su primer triunfo en Berlín 2009, donde además estableció el récord mundial de 19.19 segundos que aún permanece imbatido. Tras el breve paréntesis del triunfo del turco Ramil Guliyev en Londres 2017, Lyles se quedó con el oro en Doha 2019 , Oregon 2022, Budapest 2023 y ahora en Tokio 2025.

En términos históricos, Lyles también es dueño del tercer mejor tiempo de todos los tiempos (19.31 en Oregon 2022), por detrás de los 19.19 de Bolt y los 19.26 de Yohan Blake. Además, se une a un selecto grupo de velocistas estadounidenses que han ganado múltiples títulos mundiales en la distancia, como Calvin Smith y Michael Johnson.

La actuación de Lyles en Tokio contrasta con la reciente victoria de Oblique Seville en los 100 metros, donde Jamaica volvió a dominar tras varios años de hegemonía estadounidense. Seville marcó 9.77 y lideró un 1-2 junto a Kishane Thompson, lo que encendió nuevamente la llama del legado de Bolt, quien estuvo presente en el estadio para presenciar la final.

Pese a su dominio en campeonatos mundiales, Lyles aún tiene una deuda pendiente con los Juegos Olímpicos, donde apenas logró el bronce en Tokio 2020 y París 2024. En ambas ocasiones, el título fue para otros: Andre De Grasse en la capital japonesa y Tebogo en París. Aun así, su actuación en Tokio lo consolida como el gran nombre del sprint en la actualidad y lo perfila como el hombre a batir rumbo a Los Ángeles 2028.