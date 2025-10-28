Básquet: San José perdió con Chañares por la Liga Nacional Femenina

Desde el inicio, el equipo local mostró gran intensidad y solidez defensiva, dejando sin respuestas a la visita y cerrando el primer cuarto con un contundente 22 a 5. En el segundo período, Chañares continuó dominando el ritmo del partido, con ataques bien construidos y una fuerte presencia en la pintura, lo que le permitió irse al descanso arriba por 44 a 20.
En el tercer cuarto, San José logró reaccionar y quedarse con el parcial, pero Chañares mantuvo la diferencia (56 a 38) gracias a su orden y compromiso colectivo. En el último período, el local volvió a imponer su juego y cerró el encuentro con autoridad, asegurando la victoria por 73 a 56. Chañares demostró una vez más su fortaleza como local y continúa consolidando su identidad basada en la defensa, el esfuerzo colectivo y el gran momento de sus jugadoras.
La gran figura del partido fue Stefanía Lucero, quien brilló con 39 puntos, 10 rebotes y 2 recuperos, liderando a su equipo con una actuación sobresaliente. En la visita, se destacó Ashia McCalla, autora de 11 puntos, 4 rebotes y 1 asistencia.
La U.D.San José jugará esta noche a las 20.30 ante Náutico Sportivo Avellaneda en Rosario.
La sínteis de Deportivo Chañares vs. Unión Deportiva San José
DEPORTIVO CHAÑARES DE CÓRDOBA (73): Macarena Galindez 9; Maitena Vazquez 9; Stefanía Lucero 39; Regina Corosio 7; Marilina Banegas 0 (FI); Valentina Durand 0; Camila Peirone 0; Janet Banegas 9; María Milagros Introcaso 0; Fiama Goya 0; Melina Bruvera 0; Ingrid Leoni 0. DT: Pablo Lautaro Rodriguez.
UNIÓN DEPORTIVA SAN JOSÉ (56): Lorena Da Silva 4; Ashia McCalla 11; Sol Quiroga 0; Virginia Peralta 8; Natacha Perez 3 (FI); Luján Sanchez 9; Belén Moreira 4; Gabriela Herrera 2; Millie Burguener 2; Olivia Griffa 1; Lourdes Cabral 8; Renata Serangeli 4. DT: Cristian Santander.
Estadio: Aldo Atilio Moya (James Craik, Córdoba)
Parciales: 22-5; 44-20 y 56-38
Tiros libres: Deportivo Chañares 11/17 – U.D.San José 8/15
Figura: Stefanía Lucero (Deportivo Chañares) 39 puntos (7/16 en triples), 10 rebotes, 1 asistencia, 2 recuperos; con una valoración de +35.