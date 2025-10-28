28 de octubre de 2025 - 20:13

Básquet: San José perdió con Chañares por la Liga Nacional Femenina

BÁSQUET. Chañares se quedó con una importante victoria frente a San José (73-56), en un encuentro donde la defensa y el juego colectivo fueron las clave.

LIGA NACIONAL DE BÁSQUET FEMENINA. Chañares pegó de entrada y se quedó con la victoria ante San José.&nbsp;

Los Andes | Gustavo Villarroel
Por Gustavo Villarroel

image

La gran figura del partido fue Stefanía Lucero, quien brilló con 39 puntos, 10 rebotes y 2 recuperos, liderando a su equipo con una actuación sobresaliente. En la visita, se destacó Ashia McCalla, autora de 11 puntos, 4 rebotes y 1 asistencia.

La sínteis de Deportivo Chañares vs. Unión Deportiva San José

DEPORTIVO CHAÑARES DE CÓRDOBA (73): Macarena Galindez 9; Maitena Vazquez 9; Stefanía Lucero 39; Regina Corosio 7; Marilina Banegas 0 (FI); Valentina Durand 0; Camila Peirone 0; Janet Banegas 9; María Milagros Introcaso 0; Fiama Goya 0; Melina Bruvera 0; Ingrid Leoni 0. DT: Pablo Lautaro Rodriguez.

UNIÓN DEPORTIVA SAN JOSÉ (56): Lorena Da Silva 4; Ashia McCalla 11; Sol Quiroga 0; Virginia Peralta 8; Natacha Perez 3 (FI); Luján Sanchez 9; Belén Moreira 4; Gabriela Herrera 2; Millie Burguener 2; Olivia Griffa 1; Lourdes Cabral 8; Renata Serangeli 4. DT: Cristian Santander.

Estadio: Aldo Atilio Moya (James Craik, Córdoba)

Parciales: 22-5; 44-20 y 56-38

Tiros libres: Deportivo Chañares 11/17 – U.D.San José 8/15

Figura: Stefanía Lucero (Deportivo Chañares) 39 puntos (7/16 en triples), 10 rebotes, 1 asistencia, 2 recuperos; con una valoración de +35.

