Básquet: San José perdió con Chañares por la Liga Nacional Femenina

Desde el inicio, el equipo local mostró gran intensidad y solidez defensiva, dejando sin respuestas a la visita y cerrando el primer cuarto con un contundente 22 a 5. En el segundo período, Chañares continuó dominando el ritmo del partido, con ataques bien construidos y una fuerte presencia en la pintura, lo que le permitió irse al descanso arriba por 44 a 20.