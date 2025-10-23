"La AFA representa a la Argentina chanta": Alfredo Cornejo culpó a Chiqui Tapia por el mal momento del Tomba

El gobernador Alfredo Cornejo volvió a referirse al mal momento que atraviesa Godoy Cruz, el club de sus amores, durante el cierre de campaña del frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza. El mandatario exculpó a la dirigencia comandada por Alejandro Chapini y en cambio, despotricó contra la AFA que lidera Claudio Chiqui Tapia.
En la conferencia de prensa desarrollada en el Club Andes Talleres (curiosamente el histórico clásico del Tomba), el mandatario provincial dijo que "los dirigentes de Godoy Cruz han hecho muy bien las cosas, más allá de las antipatías o simpatías que puedan tener más de uno con ellos".
"Son un lujo de administración. Después de 20 años de mantenerse en Primera División, están jugando en el Gambarte, que es lo que más pide el hincha, ¿no? Pero creo que lo más relevante no es eso, sino que Godoy Cruz tiene hoy un capital humano de divisiones inferiores, un centro de entrenamiento en la Ruta 60 en Maipú, que es la envidia de la mayoría de los equipos de la AFA", expuso Cornejo.
Y luego, lanzó los dardos contra la gestión de Tapia, comparando a Godoy Cruz con la situación de las pymes mendocinas: "Pero es la Argentina, ¿no? Es la Argentina chanta... O sea, como hay pymes mendocinas que han hecho maravillas en esta provincia, sin embargo están peleándole a la tasa de interés y a la usura de créditos altísimos".
"Bueno, porque no logramos enderezar la economía y, a veces, la AFA es lo más representativo de la Argentina chanta", disparó Cornejo y aseguró que "cambian los descensos y Godoy Cruz no estaría en descenso hoy", al referirse a la tabla anual que se aplica desde el 2023.
Y arremetió: "Es una dirigencia futbolística que se cuelga a las cucardas ajenas. La AFA se cuelga a la cucarda de salir campeón del mundo con la Selección Nacional y la verdad que son todos jugadores súper profesionales que están en las ligas más competitivas del mundo, todos súper profesionales, de primer nivel, que están en ligas de 20 equipos, no de 30, que no cambian las reglas de juego".
Por último, ya ofuscado se volvió a referir al concepto de pyme y dejó su pronóstico para el Expreso: "Entonces, Godoy Cruz sufre, es una pyme muy trabajadora, pero sufre el chanterío de este país que lamentablemente, bueno... pero creo que no se va a ir al descenso".