"La AFA representa a la Argentina chanta": Alfredo Cornejo culpó a Chiqui Tapia por el mal momento del Tomba

El gobernador Alfredo Cornejo despotricó contra el presidente de la AFA por el difícil momento que atraviesa Godoy Cruz, al borde del descenso.

En la conferencia de prensa desarrollada en el Club Andes Talleres (curiosamente el histórico clásico del Tomba), el mandatario provincial dijo que "los dirigentes de Godoy Cruz han hecho muy bien las cosas, más allá de las antipatías o simpatías que puedan tener más de uno con ellos".

"Son un lujo de administración. Después de 20 años de mantenerse en Primera División, están jugando en el Gambarte, que es lo que más pide el hincha, ¿no? Pero creo que lo más relevante no es eso, sino que Godoy Cruz tiene hoy un capital humano de divisiones inferiores, un centro de entrenamiento en la Ruta 60 en Maipú, que es la envidia de la mayoría de los equipos de la AFA", expuso Cornejo.

Y luego, lanzó los dardos contra la gestión de Tapia, comparando a Godoy Cruz con la situación de las pymes mendocinas: "Pero es la Argentina, ¿no? Es la Argentina chanta... O sea, como hay pymes mendocinas que han hecho maravillas en esta provincia, sin embargo están peleándole a la tasa de interés y a la usura de créditos altísimos".

"Bueno, porque no logramos enderezar la economía y, a veces, la AFA es lo más representativo de la Argentina chanta", disparó Cornejo y aseguró que "cambian los descensos y Godoy Cruz no estaría en descenso hoy", al referirse a la tabla anual que se aplica desde el 2023.